Букет роз на юбилей и день рождения в Москве Как выбрать розы для юбилея и дня рождения в Москве

Традиционно в Москве для подарка на день рождения или юбилей заказывают букет роз. Эксперты рассказали о том, как можно оформить композицию и какими способами вручить. Кроме того, они поделились секретами выбора лучших цветов.

Выбор роз для юбилея и дня рождения

Розы в Москве представлены в ассортименте. Они отличаются оттенками, размерами, сортовыми параметрами. Эксперты поделились информацией, какие виды уместны для вручения с учетом возраста получателя.

Цветовая гамма роз для различных возрастных категорий

Знатоки флористических символов уверяют, что розы следует подбирать с учетом возраста получателя. Цветы разных оттенков вызывают те или иные ассоциации:

Розовые и пастельные виды олицетворяются с молодостью, свежестью и юностью. Букеты этой гаммы вручают юным барышням. Красные, пурпурные, малиновые сорта дарят дамам среднего возраста. Они символизируют зрелость, опыт и, конечно, уверенность в себе. Даритель подтверждает: он восхищен красотой получательницы и ее чарами. Белоснежные и темно-бордовые розы вручают дамам элегантного возраста. Это знак преклонения перед опытом и мудростью, их совершенством и благородностью.

Желтые, двухцветные, фиолетовые и прочие разновидности можно дарить независимо от того, сколько лет получателю.

Сколько роз должно быть в букете на юбилей или день рождения

Можно подарить столько роз, сколько лет прожил человек. Но тут работает условие: цветов должно быть нечетное количество. Отличный вариант – 101 роза. Такой букет уместен на юбилей.

Оформление букетов для юбилеев и дней рождения

Букеты для юбилеев и дней рождения оформляют тематически. Флористы используют оригинальные идеи, чтобы уникализировать каждую композицию. В Москве спросом пользуются детали, описанные ниже.

Использование декоративных элементов в букете

Женские букеты для юбилеев и дней рождения украшают лентами, стразами, мягкими игрушками, воздушными шарами. Можно использовать сладкие наборы как дополнение к цветочному презенту.

При выборе декора учитывайте возраст получателя. Так, искусственные бабочки, стрекозы будут неуместны в композиции для дамы старшего возраста. Ей лучше вручить лаконичный и сдержанный букет.

Идеи для уникальной упаковки роз

В Москве в тренде натуральная упаковка. Флористы используют корзины, пакеты с ручками, шляпные коробки. Крафтовая бумага также пользуется спросом. А можно не применять обертку. Розы на длинных стеблях, например, уместно вручать просто так.

Символика роз в зависимости от цвета

Каждый цвет во флористике обладает смыслом. При подборе букета учитывайте этот факт, чтобы не вызвать недоумение со стороны получателя. Изучите символику оттенков роз.

Красные розы: страсть и любовь

Традиционно дарят любимым женщинам. Статус не важен. Это может быть законная жена, невеста, любовница или даже подруга, к которой вы питаете безответные чувства.

Кроме того, такие виды подходят для дарения близким женщинам старшего возраста на юбилей, например маме, бабушке, тете. В этой ситуации они воспринимаются как символ уважения и почитания.

Белые розы: чистота и невинность

Чаще всего дарят юным особам. Это может быть дочка, сестренка, племянница или подруга. Ограничений нет. Главное, что вы показываете букетом искренность намерений и чистоту помыслов.

Белые розы также вручают дамам элегантного возраста в знак восхищения их опытом и мудростью.

Желтые розы: радость и дружба

Такие букеты уместно дарить подругам, коллегам, знакомым или случайным женщинам, которых нужно поздравить. Подходят для выражения признательности, благодарности, подчеркивают дружеское расположение к получателю.

Розовые розы: благодарность и восхищение

Розовые сорта – символ восхищения. Нежный оттенок цветов говорит о том, что их можно вручить молодым особам или тем, к кому испытываешь благодарность. Такие букеты нейтральны. Степень близости к получателю учитывать необязательно.

Розы в качестве основного подарка или дополнения

Букет роз может быть как основным, так и дополнительным подарком. Эксперты рассказали о нюансах, которые нужно учитывать.

Когда розы могут быть основным подарком

Розы как основной презент могут выступать в двух случаях: заказан роскошный, объемный букет, например 101 штука, или же именинник не входит в число близких людей. Такой композицией вы выражаете знак внимания. Это проявление вежливости. Во втором случае размер букета не имеет значения.

Идеи для сочетания роз с другими подарками

Вместе с розами традиционно дарят:

украшения, в том числе и обручальные кольца;

сладкие наборы;

подарочные сертификаты.

Количество роз и объем букета неважны, если предполагается, что он только дополнит основной подарок.

Где купить розы для юбилея и дня рождения в Москве

Розы в Москве можно купить как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Каждый способ обладает своими преимуществами. Изучите их.

Популярные цветочные магазины и лавки

Удастся увидеть букет вживую, оценить, подходит ли он вам, почувствовать его запах.

Минус: нельзя гарантировать то, что цветы сохранят свою свежесть и привлекательность до момента дарения.

Преимущества заказа роз с доставкой

Заказ роз с доставкой обладает следующими преимуществами:

покупка онлайн экономит время;

не приходится заботиться о сохранности букета;

есть возможность сделать заказ даже для тех, кто не живет в столице или планирует поздравить с днем рождением иногороднюю женщину.

Выберите оптимальный вариант и учтите рекомендации специалистов, чтобы букет не стал предметом разочарования.

FAQ

Сколько роз обычно дарят на юбилей?

Желаемое количество – более 11 штук. Важно, чтобы число роз было нечетным. Идеальный выбор – 101 роза.

Как выбрать цвет роз для мужчины?

Мужчинам обычно дарят розы темных цветов. Это может быть насыщенный бордо, коричневый, фиолетовый. В тренде черные тона.

Какие розы дарить на круглую дату?

На юбилей требуется лучший букет. В этом случае разумно подарить композицию из 101 розы. Но если возможности ограничены, выберите любое нечетное число.

© 2024, РИА «Новый День»

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