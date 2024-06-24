Традиционно в Москве для подарка на день рождения или юбилей заказывают букет роз. Эксперты рассказали о том, как можно оформить композицию и какими способами вручить. Кроме того, они поделились секретами выбора лучших цветов.
Выбор роз для юбилея и дня рождения
Розы в Москве представлены в ассортименте. Они отличаются оттенками, размерами, сортовыми параметрами. Эксперты поделились информацией, какие виды уместны для вручения с учетом возраста получателя.
Цветовая гамма роз для различных возрастных категорий
Знатоки флористических символов уверяют, что розы следует подбирать с учетом возраста получателя. Цветы разных оттенков вызывают те или иные ассоциации:
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Розовые и пастельные виды олицетворяются с молодостью, свежестью и юностью. Букеты этой гаммы вручают юным барышням.
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Красные, пурпурные, малиновые сорта дарят дамам среднего возраста. Они символизируют зрелость, опыт и, конечно, уверенность в себе. Даритель подтверждает: он восхищен красотой получательницы и ее чарами.
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Белоснежные и темно-бордовые розы вручают дамам элегантного возраста. Это знак преклонения перед опытом и мудростью, их совершенством и благородностью.
Желтые, двухцветные, фиолетовые и прочие разновидности можно дарить независимо от того, сколько лет получателю.
Сколько роз должно быть в букете на юбилей или день рождения
Можно подарить столько роз, сколько лет прожил человек. Но тут работает условие: цветов должно быть нечетное количество. Отличный вариант – 101 роза. Такой букет уместен на юбилей.
Оформление букетов для юбилеев и дней рождения
Букеты для юбилеев и дней рождения оформляют тематически. Флористы используют оригинальные идеи, чтобы уникализировать каждую композицию. В Москве спросом пользуются детали, описанные ниже.
Использование декоративных элементов в букете
Женские букеты для юбилеев и дней рождения украшают лентами, стразами, мягкими игрушками, воздушными шарами. Можно использовать сладкие наборы как дополнение к цветочному презенту.
При выборе декора учитывайте возраст получателя. Так, искусственные бабочки, стрекозы будут неуместны в композиции для дамы старшего возраста. Ей лучше вручить лаконичный и сдержанный букет.
Идеи для уникальной упаковки роз
В Москве в тренде натуральная упаковка. Флористы используют корзины, пакеты с ручками, шляпные коробки. Крафтовая бумага также пользуется спросом. А можно не применять обертку. Розы на длинных стеблях, например, уместно вручать просто так.
Символика роз в зависимости от цвета
Каждый цвет во флористике обладает смыслом. При подборе букета учитывайте этот факт, чтобы не вызвать недоумение со стороны получателя. Изучите символику оттенков роз.
Красные розы: страсть и любовь
Традиционно дарят любимым женщинам. Статус не важен. Это может быть законная жена, невеста, любовница или даже подруга, к которой вы питаете безответные чувства.
Кроме того, такие виды подходят для дарения близким женщинам старшего возраста на юбилей, например маме, бабушке, тете. В этой ситуации они воспринимаются как символ уважения и почитания.
Белые розы: чистота и невинность
Чаще всего дарят юным особам. Это может быть дочка, сестренка, племянница или подруга. Ограничений нет. Главное, что вы показываете букетом искренность намерений и чистоту помыслов.
Белые розы также вручают дамам элегантного возраста в знак восхищения их опытом и мудростью.
Желтые розы: радость и дружба
Такие букеты уместно дарить подругам, коллегам, знакомым или случайным женщинам, которых нужно поздравить. Подходят для выражения признательности, благодарности, подчеркивают дружеское расположение к получателю.
Розовые розы: благодарность и восхищение
Розовые сорта – символ восхищения. Нежный оттенок цветов говорит о том, что их можно вручить молодым особам или тем, к кому испытываешь благодарность. Такие букеты нейтральны. Степень близости к получателю учитывать необязательно.
Розы в качестве основного подарка или дополнения
Букет роз может быть как основным, так и дополнительным подарком. Эксперты рассказали о нюансах, которые нужно учитывать.
Когда розы могут быть основным подарком
Розы как основной презент могут выступать в двух случаях: заказан роскошный, объемный букет, например 101 штука, или же именинник не входит в число близких людей. Такой композицией вы выражаете знак внимания. Это проявление вежливости. Во втором случае размер букета не имеет значения.
Идеи для сочетания роз с другими подарками
Вместе с розами традиционно дарят:
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украшения, в том числе и обручальные кольца;
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сладкие наборы;
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подарочные сертификаты.
Количество роз и объем букета неважны, если предполагается, что он только дополнит основной подарок.
Где купить розы для юбилея и дня рождения в Москве
Розы в Москве можно купить как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Каждый способ обладает своими преимуществами. Изучите их.
Популярные цветочные магазины и лавки
Удастся увидеть букет вживую, оценить, подходит ли он вам, почувствовать его запах.
Минус: нельзя гарантировать то, что цветы сохранят свою свежесть и привлекательность до момента дарения.
Преимущества заказа роз с доставкой
Заказ роз с доставкой обладает следующими преимуществами:
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покупка онлайн экономит время;
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не приходится заботиться о сохранности букета;
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есть возможность сделать заказ даже для тех, кто не живет в столице или планирует поздравить с днем рождением иногороднюю женщину.
Выберите оптимальный вариант и учтите рекомендации специалистов, чтобы букет не стал предметом разочарования.
FAQ
Сколько роз обычно дарят на юбилей?
Желаемое количество – более 11 штук. Важно, чтобы число роз было нечетным. Идеальный выбор – 101 роза.
Как выбрать цвет роз для мужчины?
Мужчинам обычно дарят розы темных цветов. Это может быть насыщенный бордо, коричневый, фиолетовый. В тренде черные тона.
Какие розы дарить на круглую дату?
На юбилей требуется лучший букет. В этом случае разумно подарить композицию из 101 розы. Но если возможности ограничены, выберите любое нечетное число.
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