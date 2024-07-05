Линейные направляющие обеспечивают точное позиционирование

Если вашему производству требуются компактные и легкие линейные направляющие (механические устройства, используемые для обеспечения плавного и точного движения вдоль определенной оси) для обеспечения точного и плавного позиционирования, то их выбор огромен. Однако, если ваш механизм линейного перемещения (устройство, способное обеспечить прямолинейное движение объекта вдоль определенной оси) работает в агрессивной среде, или там, где нельзя использовать масло для защиты от ржавчины, бывает сложно найти направляющий элемент, сочетающий высокую точность и подходящую конструкцию. Кроме того, многие производственные процессы не могут быть остановлены для регулярного технического обслуживания.

Ранее, в таких случаях, конструкторам приходилось платить высокую цену за линейные направляющие из нержавеющей стали с дополнительной смазочной функцией.

В компании IKO учли эти нюансы при разработке роликовых линейных направляющих серии ML с шариковым механизмом. Стандартная конструкция этих моделях из нержавеющей стали позволяет медицинским приборам и оборудованию, предназначенному для перемещения по осям X, Y и Z, достигать такой же точности позиционирования, как и направляющие из углеродистой стали.

Серия также стандартно оснащена системой C-Lube – самосмазывающейся системой с встроенным капиллярным элементом, обеспечивающей долгосрочную бесперебойную работу и экономию затрат. Направляющие серии ML обладают необходимой точностью и стабильностью, которых ожидает клиент от широкого спектра роликовых линейных направляющих с шариковым механизмом.

Линейные роликовые направляющие серии ML не только являются привлекательным выбором, но и обеспечивают исключительную гибкость. Благодаря тому, что нержавеющая сталь и система C-Lube доступны на складе, мы можем выполнять индивидуальные настройки, такие как обрезка направляющей по вашим размерам. Это позволяет сократить сроки поставки. Фактически, мы часто выполняем индивидуальные заказы за две-четыре недели.

Линейные роликовые направляющие серии ML также обладают следующими характеристиками:

Плавное движение без увеличения сопротивления качению.

Шарикоудерживающие кольца на каретках.

Стандартные и широкие исполнения с каретками от коротких до сверхдлинных.

Тихая работа.

Сокращение сроков и затрат на разработку продукта

Благодаря наличию всех этих функций, включая корпус из нержавеющей стали и технологию C-Lube, в одной миниатюрной линейной направляющей, роликовые линейные направляющие серии ML с шариковым механизмом могут удовлетворить самые разнообразные требования. С серией ML вы получите большую гибкость, а также сократите сроки и затраты на разработку продукта.

По материалам экспертов компании КАТИКС.

© 2024, РИА «Новый День»

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