Карлос Алькарас – новая глава в истории противостояний Джоковича

Карлос Алькарас стал шестым теннисистом, сумевшим обыграть Новака Джоковича в финале турнира «Большого шлема». 21-летний испанец присоединился к элитному клубу, в который входят такие легенды как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

Краткая история побед над Джоковичем в финалах «Шлемов»

Роджер Федерер был первым, кто нанес поражение Джоковичу в финале US Open 2007 года. Это остается единственной победой швейцарца над сербом в пяти финальных встречах на турнирах «Большого шлема». Вот факты, которые приводит melbet.

Рафаэль Надаль лидирует по количеству побед над Джоковичем в финалах «Шлемов» – на его счету 5 таких достижений. Большинство из них пришлись на Открытый чемпионат Франции, где испанец доминировал долгие годы.

Энди Маррей дважды обыгрывал Джоковича в финалах – на US Open 2012 и Уимблдоне 2013. Эти победы принесли британцу два из трех его титулов «Большого шлема».

Стэн Вавринка, несмотря на относительно короткий период пребывания в элите, сумел дважды победить Джоковича в финалах – на «Ролан Гаррос» в 2015 году и US Open в 2016.

Даниил Медведев стал пятым теннисистом, обыгравшим Джоковича в финале «Шлема», когда победил серба на US Open 2021 года, лишив его возможности завоевать календарный «Большой шлем».

Алькарас – новый вызов для Джоковича

Карлос Алькарас не только стал шестым теннисистом в этом списке, но и показал, что может регулярно бросать вызов Джоковичу. Испанец уже имеет положительный баланс встреч с сербом (3-2), в том числе 2-1 в финалах «Шлемов».

Победа Алькараса на Уимблдоне 2024 года стала ярким подтверждением его потенциала. Он продемонстрировал, что способен не просто побеждать Джоковича, но и делать это убедительно, даже на его любимом травяном покрытии.

Учитывая молодость Алькараса и его быстрый прогресс, можно ожидать, что их противостояние с Джоковичем станет определяющим для мирового тенниса в ближайшие годы. Испанец имеет все шансы увеличить число своих побед над сербом в финалах «Большого шлема» и, возможно, превзойти достижение Надаля в этом компоненте.

© 2024, РИА «Новый День»

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