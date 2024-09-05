Развитие тенниса в Казахстане: молодые таланты и перспективы на будущее

В последние годы теннис в Казахстане переживает период активного подъема, превратившись из нишевого вида спорта в популярное направление. Этому способствовали государственные инициативы, в том числе совместные с международными ассоциациями, как программа ITF «Tennis Under 10». Кроме того, ведутся интенсивные работы в регионах по созданию доступной инфраструктуры и тренерской базы, формируется насыщенная система турниров, успешно принимаются меры по распространению дисциплины среди любителей.

Последние новости казахстанского тенниса ярко демонстрируют плоды этих усилий. Молодые таланты результативно выступают на международной арене, продвигаясь в мировых рейтингах и повышая престиж центральноазиатского спорта. Разберемся, как удалось достичь столь положительной динамики за сравнительно короткий период времени.

Исторический взгляд

Основание Федерации тенниса Казахстана в начале 2000-х годов сыграло решающую роль в продвижении игры на национальном уровне. При поддержке правительства и частных инвесторов по всей стране стали появляться теннисные корты и академии, предоставляя возможность для развития местных талантов и способствуя созданию профессиональной среды.

В соответствии с 5-ти летним планом развития тенниса, утвержденным Президентом Республики Казахстан, в период с 2013 по 2018 год во всех областных центрах построили современные теннисные арены, отвечающие международным стандартам. Всего было возведено или реконструировано свыше 200 крытых и открытых объектов в:

Астане – СК «Даулет», Дворец школьников, КазАтомПром, СОП и др.;

Алматы – ФТК «ЦСКА», ТЦ «Достык», СК «ADK» и другие;

Актобе – 10 кортов по адресу пос. Кирпичный 368;

Атырау – 8 площадок на пр. Абулхаир хана 48;

Караганде, Кокшетау, Таразе, Шымкенте и прочих регионах.

При этом теннисные центры Астаны и Шымкента получили статус международных комплексов, способных принимать крупнейшие чемпионаты. Сегодня в стране ежегодно проводится не меньше 20 турниров мировой категории.

Федерация тенниса РК продолжает наращивать базу для дальнейшего процветания детского и юношеского спорта. Она курирует строительство новых арен в республике, привлекая частные и бюджетные инвестиции. Также действует программа сертификации тренеров и инструкторов по теннису при поддержке ITF, WTA и ATP.

Прорывное поколение казахстанских теннисистов

В 2024 наши игроки в теннис достигли многих высот. Так, например, в начале года юные таланты Казахстана завоевали золото и серебро на WTT Youth Contender. Об этом писали корреспонденты крупнейшего в республике спортивно-новостного портала Sport-Pulse. В возрастной группе до 11 лет Абай Жумагуль из Шымкента стал абсолютным чемпионом, а Шодиена Камильжанова, также из Шымкента, взяла второе место, продемонстрировав отличные результаты на международной сцене.

Еще были 22-я ракетка мира Соня Зиенбаева и 16-й номер мирового рейтинга Амир Омарханов, которые сумели пробиться в третий круг Уимблдонского турнира среди юниоров. 18-ти летние Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова выиграли несколько престижных титулов, в том числе турнир J300 в Таиланде. 16-летний теннисист из Караганды Виталий Зацепин одержал верх в парном разряде на международном чемпионате ITF Juniors J200. Темирлан Карим поднялся на первую строчку рейтинга ATF в Азиатском регионе среди игроков до 16 лет. Между тем в ноябре сборная Казахстана впервые представила интересы страны на командном чемпионате мира среди юниоров до 16 лет в Испании, по итогам соревнований войдя в десятку сильнейших.

Этот список достижений можно продолжать долго. Их было так много, что зарубежные издания опубликовали серию материалов о том, что казахстанский теннис переживает год, полный триумфов.

© 2024, РИА «Новый День»

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