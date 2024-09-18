Ликбез от Pocket Option: что такое риск-менеджмент и управление капиталом

Для трейдера или инвестора важно не только уметь выбирать активы и прогнозировать их движение, но и грамотно управлять рисками и средствами. Риск-менеджмент и управление капиталом – это ключевые аспекты успешной биржевой торговли, так как ошибки в управлении собственным депозитом или рисками могут привести к отрицательной доходности или даже полному банкротству.

Внимание! Трейдинг и инвестиции всегда связаны с риском потерять свои деньги. Не вкладывайте то, что вы не можете позволить себе потерять без вреда личному бюджету.

Что такое риск-менеджмент?

Как отмечают специалисты Pocket Option, риск-менеджмент – это система мер и методов, направленных на минимизацию возможных убытков при финансовых операциях. В контексте биржевой деятельности, это практика, которая помогает трейдерам управлять и ограничивать риски, чтобы сохранить капитал и избежать значительных потерь.

Эти методы используют для определения вероятности и возможного размера потерь по каждой сделке, для установления уровней допустимого риска и использование инструментов, таких как стоп-лоссы (автоматические ордера на закрытие сделки при достижении определённого уровня убытков).

Еще один важный аспект – диверсификация портфеля, распределение активов по разным инструментам и секторам для снижения зависимости от одного рынка или актива.

Что такое управление капиталом?

Управление капиталом – это процесс оптимального распределения денежных средств между различными активами и сделками, чтобы обеспечить максимальную доходность при минимальных рисках. Принципы управления капиталом помогают трейдеру контролировать объемы сделок, сохранять баланс между потенциальной прибылью и риском, а также избегать полного обнуления счета.

Одно из приоритетных правил – не рисковать больше, чем 1% от депозита. Трейдеры обычно устанавливают максимальный процент депозита, который они готовы потерять в одной сделке, например, 1-2% от общего депозита.

Также определите позиционный размер. Определение размера каждой сделки в зависимости от риска. Чем больше потенциальный риск, тем меньший объем средств стоит инвестировать.

Контролируйте баланс. Сохранение достаточного количества свободного капитала на счету для покрытия убытков и обеспечения устойчивости при длительных сериях неудачных сделок.

Зачем нужны риск-менеджмент и управление капиталом?

Основная цель риск-менеджмента и управления капиталом – защита капитала трейдера от разрушительных убытков. Даже успешные трейдеры сталкиваются с убыточными сделками, и без системного подхода к управлению рисками убытки могут превысить прибыль. Грамотный риск-менеджмент помогает избежать ситуаций, когда одна неудачная сделка может полностью разрушить инвестиционный портфель.

Риск-менеджмент и управление капиталом способствуют стабильности торговли. Они позволяют трейдерам избегать эмоциональных решений, вызванных кратковременными потерями или резкими изменениями на рынке. Строгое следование плану и стратегиям помогает достичь доходности на длинных временных интервалах.

Одной из самых распространённых ошибок начинающих трейдеров является эмоциональная торговля – когда решения принимаются под влиянием страха, жадности или паники. Следуя заранее установленным правилам риск-менеджмента и управления капиталом, трейдеры могут минимизировать влияние эмоций на свои действия и избегать импульсивных решений.

Управление капиталом помогает трейдерам сохранять психологическую устойчивость. Осознание того, что каждая сделка продумана и имеет заранее определенные пределы риска, позволяет избежать паники и стресса, что особенно важно в периоды рыночных кризисов.

© 2024, РИА «Новый День»

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