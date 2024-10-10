Критика сборной Бразилии после поражения от Парагвая в отборе ЧМ-2026

1win kazakhstan проанализировал реакцию СМИ на поражение сборной Бразилии от Парагвая (0:1) в отборочном матче ЧМ-2026.
Ключевые моменты:
1. Четвертое поражение в пяти последних матчах квалификации
2. Бразилия на 5-м месте в таблице, отставание от лидера – 8 очков
3. Критика игры команды и тренера Доривала Жуниора
Основные претензии:
– Отсутствие креативности и агрессии в атаке
– Слабая игра лидеров (особенно Винисиуса)
– Неэффективное владение мячом
– Проблемы с коллективным взаимодействием
– Недостаточная интенсивность и вертикальность в игре, несмотря на наличие топовых вратарей
Цитаты из СМИ:
UOL (Бразилия): «Футбол Доривала – неуважение к болельщикам."
Globo (Бразилия): «Команда владела мячом, но не знала, что с ним делать."
Ole (Аргентина): «У Бразилии есть мяч, но нет коллективной игры."
AS (Испания): «Бразилия – на краю пропасти."
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Выводы:
1. Необходимость срочных изменений в игре сборной
2. Давление на тренера Доривала Жуниора растет
3. Опасения по поводу возможного непопадания на ЧМ-2026
Ситуация вокруг сборной Бразилии остается напряженной, и команде предстоит серьезная работа для исправления ситуации в отборочном цикле.
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