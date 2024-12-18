Азартные развлечения и игровая зависимость

Азарт, риск, соперничество – характеристики изначально присущие человеческой природе. Данные свойства реализуются в разной форме – в бизнес-конкуренции, спортивных соревнованиях и даже в детских настольных играх. Тяга к азарту и испытанию судьбы приводит к огромной популярности гемблинговых развлечений.
Регистрируясь в онлайн-казино, нельзя забывать о такой опасности, как заболевание игроманией. Человек думает, что лудомания не его проблема, пока не сталкивается с последствиями. Целесообразно заранее оценить потенциальные риски и избежать негативных результатов. Сделать это несложно, если зайти в раздел «Ответственной игры» на официальном портале parimatch, где дается подробная инструкция по самоограничению и предотвращению игромании.
Как избежать лудомании при игре в онлайн-казино или у букмекера
Лудоман – не тот, кто играет в казино или делает ставки на спорт. Игроман – тот, для которого азартные развлечения превратились в пагубную и непреодолимую страсть. Человек не может думать ни о чем другом, кроме ставок, игры, риска, шанса сорвать большой куш.
Чтобы сделать отдых в онлайн казино безопасным придерживайтесь следующих правил и принципов:
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помните, что игра – развлечение, но не способ заработка;
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заводите на депозит гемблингового ресурса деньги, которые не потребуются для бизнеса, лечения, учебы, оплаты коммунальных услуг, других жизненных нужд;
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не используйте кредитные средства для игры;
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не бросайтесь отыгрываться после нескольких проигрышей, делая крупные авантюрные ставки.
Крайне важно осознавать, что посещаешь казино для отдыха, удовольствия, развлечения. Никто не приходит в игорное заведение для заработка. А если такая иллюзия теплится, это прямой путь к зависимости и связанным с ней трудностям.
Финансовая дисциплина и самоконтроль – сделайте отдых безопасным
С рациональным подходом обезопасить азартный отдых достаточно просто. Придерживайтесь самоограничительных норм:
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не превышайте лимит финансов, выделенных на игру;
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ограничивайте игровой процесс по времени;
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делайте регулярные перерывы во время игровых сессий;
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не заходите на гемблинговые сайты в удрученном психологическом состоянии или под воздействием алкоголя.
Трезвый рассудок и самоконтроль – единственные инструменты для поддержания безопасности азартных развлечений. Также нельзя забывать о том, что играть можно только на авторитетных лицензированных площадках.
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