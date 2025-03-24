Сколько можно заработать на TikTok в 2025 году?

ТикТок сегодня считается одной из самых популярных социальных сетей в мире. В 2025 году он продолжает влиять на рынок онлайн-заработка. Изначально платформа создавалась как приложение для коротких видео. Сейчас она является полноценным инструментом для монетизации контента.

Давайте разберемся, сколько можно заработать на TikTok в 2025 году и рассмотрим главные способы заработка. Мы приведем реальные цифры и узнаем, как правильно монетизировать свою аудиторию.

Продажа товаров и услуг

TikTok сейчас активно развивает свою eCommerce-платформу. Многие пользователи соцсетей реализуют свои услуги и товары через видео. Они используют встроенные магазины или ссылки на сторонние ресурсы. Сегодня это особенно популярный тренд среди мелких брендов и предпринимателей, продвигающих свои продукты через цепляющий контент.

Донаты и платные подписки

Функция платных подписок, появившаяся на ТикТок, позволяет зрителям поддерживать своих любимых создателей контента. И они активно этим пользуются. Помимо всего прочего во время прямых трансляций пользователи могут отправлять виртуальные подарки, которые потом конвертируются в реальные деньги. Из всего этого следует, что чем больше лояльных подписчиков, тем выше доходы создателя контента.

Реклама от брендов

Крупные бренды всегда ищут популярных блогеров с активной и лояльной аудиторией, чтобы продвигать свои товары или услуги. TikTok предлагает уникальный формат взаимодействия с аудиторией, что делает рекламу органичнее. В зависимости от числа подписчиков и вовлеченности аудитории можно зарабатывать от нескольких сотен до десятков тысяч долларов за один рекламный пост.

Партнерские программы и CPA-маркетинг

Многие создатели контента уже давно активно используют платформы, такие как CPA.Club для нахождения выгодных офферов и заработка на партнерских программах. Например, блогер может рекламировать товар в своем аккаунте, получая проценты с каждой продажи, совершенной по его ссылке. В 2025 году доходы от интернет-маркетинга на TikTok продолжают расти. Особенно это можно заметить на фоне популярности коротких обучающих и развлекательных видеороликов.

Сколько реально можно заработать?

Если вы – начинающий блогер и у вас от 10 000 до 50 000 подписчиков, ваш доход может составлять от 100$ до 1000$ ежемесячно. В этом случае основной доход будет идти от небольших партнерских офферов и редких рекламных интеграций.

Топовые блогеры, количество подписчиков которых переваливает за 1 000 000, могут зарабатывать десятки тысяч долларов ежемесячно. На данном этапе доход формируется из всех возможных источников: рекламы брендов, СРА-партнеров, донатов и продажи товаров. Популярный тиктокер в состоянии заработать на одной рекламной интеграции от 10 000$ до 50 000$.

Следует учитывать такой момент, что доходы напрямую зависят от региона, в котором находится ваша аудитория. Допустим, подписчики из Америки или Европы приносят большую прибыль, нежели из стран с низким уровнем покупательной способности.

© 2025, РИА «Новый День»

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