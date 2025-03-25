Инвестиции в физическое золото сопряжены с определёнными сложностями

За последний год главный драгоценный металл планеты вырос в стоимости примерно на 28%, что позволило прозорливым инвесторам неплохо заработать на возросшей котировке. Сегодня в большинстве случаев для инвестиций в золото используются так называемые «металлические счета», которые можно открыть не только в брокерских компаниях, но и во многих онлайн приложениях крупных банков. Отмена НДС на продажу золотых слитков физическими лицами подхлестнула интерес к этому активу. В настоящий момент спрос населения на монеты и слитки в России составляет более 50 тонн в год.

Что следует знать при покупке физического золота

Желающие иметь дома собственный золотой резерв должны учитывать некоторые особенности купли-продажи этого металла. Специалисты компании Pocket Option настоятельно советуют не вынимать золотые монеты из чехлов и футляров, так как при продаже любой незаметный дефект может вызвать вопросы у покупателя. Более того, даже обычные отпечатки пальцев способны перевести золотую монету в разряд бывших в употреблении товаров. Такие же меры предосторожности следует принимать и в отношении слитков, которые продаются в специальных контейнерах. Так что желание потрогать собственное богатство руками может обернуться падением цены при продаже. Стоит также помнить, что 7 марта 2022 года на все крупные российские предприятия цветмета были наложены санкции. Так что при реализации слитки, отлитые после этой даты, могут требовать дополнительной экспертизы, особенно при продаже за границей.

Куда исчезли золотые слитки

В настоящий момент физические лица могут купить только золотые монеты, реализуемые многими банками страны. Золотые слитки исчезли из продажи и на это имеются веские причины. Любое предприятие, выпускающее золотые слитки всегда желает иметь дело с крупным оптовым покупателем. Розница в этом случае приводит к котировочным рискам. Всё золото, что покупают банки, как правило, оседает во внутренних банковских хранилищах. Потому что, начиная с пандемии коронавируса, именно золото стало «железобетонным активом», постоянно растущим в цене. Так что сегодня гражданам приходится довольствоваться только золотыми монетами, инвестировать в которые можно без каких-либо финансовых или налоговых ограничений. При этом зачастую продать такие монеты можно будет только в том банке, в котором они были приобретены.

© 2025, РИА «Новый День»

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