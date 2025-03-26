Как российские владельцы иномарок справляются с дефицитом оригинальных запчастей

В последние годы российские владельцы иномарок столкнулись с серьезной проблемой – дефицитом оригинальных запчастей. Санкции, ограничения на поставки и логистические сложности привели к тому, что счастливые обладатели Мерседесов, Тойот и БМВ вынуждены искать альтернативные пути для ремонта и обслуживания своих автомобилей, приходя к мысли, что запчасти бу – это не всегда плохо.

Поиск контрактных запчастей

Контрактные запчасти – это детали, снятые с автомобилей, которые были в эксплуатации, чаще всего за рубежом. Такие запчасти поступают в Россию через различные каналы, включая параллельный импорт.

У них условно низкая стоимость по сравнению с новыми оригинальными запчастями, но в то же время удовлетворительное качество, так как детали были в эксплуатации на автомобилях, которые выкупаются на аукционах, по трейд-ину или попадают в ДТП без повреждения нужных покупателю узлов.

С другой стороны, надо тщательно выбирать продавца, так как нет гарантии, что деталь прослужит долго, ведь она уже была в использовании. Риск купить деталь с дефектом также есть.

Частично сложности с проверкой состояния запчасти до покупки решают тематические платформы вроде X-BAZ.ru, которые работают с продавцами с хорошими отзывами и требуют от них обязательных фото (а еще лучше – видео) товаров перед добавлением в каталог.

Покупка б/у запчастей на локальном рынке

Многие автовладельцы идут на локальный форум или рынок подержанных запчастей, где можно найти детали, снятые с автомобилей в своем городе или области. Такой вариант оправдан, если вас интересуют автозапчасти бу Москва и других крупных городах.

Да, тут появляется возможность осмотреть деталь перед покупкой, но приходится мириться с ограниченным выбором, особенно для редких или новых моделей.

Заказ оригинальных запчастей через альтернативные каналы

Некоторые автовладельцы ищут возможности для заказа оригинальных запчастей через параллельный импорт или посредников.

Да, они получают гарантия качества и совместимости с автомобилем, но все это омрачает долгий срок ожидания и переплата, которая порой делает затею нерентабельной. Риск столкнуться с подделкой под видом оригинала тоже никуда не девается.

Использование реплик и неоригинальных запчастей

В условиях дефицита кто-то решается на использование аналогов – запчастей от сторонних производителей.

Несмотря на наличие на рынке, качество этих реплик может значительно уступать оригинальным деталям, также появляется риск несовместимости с автомобилем. Добавьте к этому возможное сокращение срока службы детали и возможное влияние на другие узлы автомобиля.

В общем, вариант оправданный только в случае с элементами, которые напрямую не влияют на безопасность и на работу ключевых систем автомобиля. И то при условии, что вы найдете добросовестного поставщика.

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube