Бенди: история русского хоккея с мячом

Пока футбол собирает многомиллиардные аудитории, а хоккей с шайбой гремит на аренах НХЛ, хоккей с мячом остается верен своим корням. Это игра, где главное – не рекламные контракты, а треск клюшек по льду и азарт болельщиков, которые в двадцатиградусный мороз заполняют трибуны арены «Ерофей» в Хабаровске или шведского стадиона «Йернваллен» в Сандвикене. Здесь дети в варежках кричат «Забивай!», а пенсионеры в меховых шапках спорят о тактике, как их деды делали полвека назад.

История «русского хоккея» началась задолго до официального признания. В 1908 году студенты Петербургского политеха и Лесного института устраивали матчи на Неве, используя шары из дерева, обшитые кожей. Газета «Новое время» писала: «Публика толпится на льду, азарт сравним с бегами на Конногвардейском бульваре». Сегодня эти дворовые баталии выросли в профессиональный спорт под эгидой Международной федерации бенди (FIB), созданной в 1955 году. Именно FIB ввела единые правила, запретив, например, поднимать клюшку выше плеча – чтобы снизить травматизм.

Но парадокс: даже признанный МОК зимним видом спорта в 1952 году, бенди так и не вышел на олимпийский лед. Как будто её не замечают в упор, несмотря на столетия традиций и тысячи преданных фанатов.

Какие причины низкой популярности бенди? Какие отличия от хоккея с шайбой? И как ему удалось пережить века, не растеряв аутентичности? Ответы – в нашей статье.

История игры

На территории древнерусских княжеств в X-XI веках зимние забавы с деревянными клюками и заледеневшими овощами (вроде репы или свеклы) называли «клюшкованием» или «загоном». Игроки, прикрепляя к обуви грубые деревянные полозья, соревновались в ловкости, а правила больше напоминали хаотичную битву за обладание «мячом» – отсюда и родился азарт, который позже систематизировали в спорт.

К XVI веку игра трансформировалась: при Иване Грозном знать увлекалась аналогом ледового гольфа, где цель была загнать деревянный шар в лунку, а Петр I, внедривший металлические коньки голландского образца, способствовал переходу к динамичным командным схваткам. Именно при нем каучуковый мяч заменил непрактичные овощи, а игра стала напоминать современный вид.

В Европе параллельно развивался свой вариант – «бенди», особенно популярный в Британии и Скандинавии. К XIX веку британские спортсмены, разделив летний футбол и зимнюю игру на льду, закрепили за последней термин «bandy», тогда как французское «hoquet» дало имя классическому хоккею. Исторический старт международных матчей по бенди датируется 1891 годом: тогда на льду сошлись сборные Англии и Нидерландов. А уже к середине 20-го века, лидерами стали СССР и Швеция. В 1957 году сборная СССР впервые выступила на чемпионате мира: 2:2 с Швецией и 6:1 с Финляндией, в конечном итоге победив в турнире. С тех пор советская команда еще 13 раз поднимала над головой кубок мира, а после распада Союза, Россия не сбавила обороты: 12 золотых медалей и 9 серебряных. Шведы, конечно, не остаются в долгу, они принимали участие во всех чемпионатах мира с 1957 года, каждый раз занимая место в тройке лидеров.

В 1952 году, на Олимпиаде в Осло, хоккей с мячом впервые показался на международной арене – правда, лишь как демонстрационный вид. После этого он так и остался «невидимкой» для олимпийского комитета. Зато чемпионаты мира стали индикатором глобализации: если в 1957-м году (первый официальный турнир) участвовали лишь северные страны, то в 2017-м были сборные с Европы, Северной Америки, Азии и даже Африки. Чемпионат России по хоккею с мячом, стартующий в октябре и завершающийся в марте, сохранил аутентичный формат: матчи проходят под открытым небом, а болельщики на стадионах греются чаем из термосов, не пропуская ни одного удара клюшкой даже при -20°C.

Правила

А что, если бы футбольное поле замерзло, и вместо футбольного матча там проходил хоккейный? Интересно, правда? Но вместо шайбы – ярко-оранжевый мяч размером с теннисный, только прочнее. Это бенди – игра, где тактический расчет футбольных тренеров встречается с адреналином ледовых баталий. Размер площадки? От 90 до 110 метров в длину – как у «Камп Ноу» в Барселоне, но на льду. Ширина – до 65 метров, что вдвое больше хоккейной «коробки» НХЛ.

В каждой команде – 11 человек, включая вратаря. Замены? Да хоть каждую минуту! Но есть нюанс: если назначен угловой, как в футболе, менять состав нельзя. Главный объект внимания – оранжевый мяч из полимера, летящий со скоростью 150 км/ч. Его цвет – не прихоть: в снежном вихре чёрную шайбу просто не увидишь. Вратари в бенди – особая каста. Внутри своей зоны (полукруг радиусом 17 метров) они могут ловить мяч руками, как голкиперы в гандболе. Но стоит выйти за линию – только клюшка, как у полевых.

Матч длится ровно 90 минут, как в футболе, но с ледовой спецификой: при -20°C даже перерыв в 15 минут – испытание. В плей-офф, если ничья, включается «золотой гол». Угловой бьют с 10 метров – как штрафной в регби, но точность должна быть ювелирной. Штрафной с 12 метров – это 50% гола, статистика неумолима.

Отличия от хоккея с шайбой

Вроде бы один вид спорта, с одной целью, но на самом деле это совершенно разные дисциплины. Первое, что поражает, – это, конечно, масштаб ледового поля. Поле для бенди сопоставимо с футбольным (до 110 метров в длину), что в 3-4 раза больше хоккейной «коробки». На таком пространстве матч длится 90 минут вместо 60, а игрокам приходится распределять силы как марафонцам, а не спринтерам.

Здесь вместо шайбы используют мяч весом 60-65 г – почти втрое легче стандартной шайбы. Это не мелочь: при ударе он разгоняется до 200 км/ч, а клюшки с изогнутым крюком позволяют точнее направлять его в цель. Но главное отличие – в контактах. В бенди запрещены силовые приёмы: вместо драк и толчеи у бортов – белые и синие карточки за нарушения, которые удаляют игроков на 5 или 10 минут.

Тактика тоже строится иначе. Офсайд, как в футболе, вынуждает команды играть «линиями», а не скучиваться у ворот. Добавляет сложностей и погода: матчи проводят на открытом воздухе, где метель или мороз меняют траекторию мяча и качество льда. Наконец, на поле одновременно выходят 11 игроков с каждой стороны – против 6 в хоккее с шайбой. Ошибся – считай, проиграл, потому что поле огромное, и некому подстраховать.

Правила хоккея с мячом, сохраняя связь с традициями, постепенно интегрируют современные технологии: уже несколько лет активно обсуждается внедрение системы видеопомощи арбитрам для анализа спорных моментов. Противники этой идеи высказывают опасения, что она нарушит присущий игре динамичный темп. Однако сторонники инноваций, включая Сергея Ломанова, приводят контраргумент: текущее обилие спорных свистков уже замедляет игру. «VAR позволит сначала доиграть эпизод, а уже потом анализировать его на мониторе, – отмечает игрок. – Это не увеличит, а оптимизирует количество остановок».

Несмотря на меньшую популярность в сравнении с хоккеем с шайбой, бенди имеет преданных поклонников, которые следят за каждым матчем с особым вниманием. В последние годы интерес к этому виду спорта растет и среди любителей ставок – акции букмекеров все чаще включают матчи по хоккею с мячом, особенно во время крупных турниров, таких как чемпионат мира или Кубок России.

Играть или не играть?

Если вы ищете дисциплину, где не нужно миллионных инвестиций в экипировку, но требуется смекалка, выносливость и умение «читать» игру на скорости – бенди ваш выбор. Да, он не заменит футбол или хоккей с шайбой в медийном пространстве, но именно здесь можно ощутить спортивную аутентичность: лед, клюшка, мяч и 11 таких же одержимых на поле.

Стоит ли начинать? Если вы готовы к морозным тренировкам, тактическим головоломкам и адреналину, когда мяч летит в ворота как снаряд – да. Бенди не обещает славы, но гарантирует нечто большее: ощущение, что вы часть многовековой традиции, где каждый удар клюшки – диалог с историей.

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube