Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно курса доллара к рублю

В конце мая 2025 года стоимость американской валюты пробила отметку 80 рублей за один доллар в сторону понижения. При этом цена нефти падает, геополитическая ситуация не становится лучше, а экономические кульбиты американского президента ввергают ведущие биржи в состояние паники. Казалось бы, такая нестабильность должна негативно сказываться на российском рубле. Однако, кривая весеннего курса свидетельствует об обратном, вызывая определённые недоумения экспертов и трейдеров.
Ключевые экспертные мнения по поводу поведения пары USD/RUB
- Укрепление рубля является временным явлением, связанным с дисбалансом спроса и предложения с преобладанием последнего. Положительным фактором в рассматриваемой ситуации также стала валютная политика Центробанка, сумевшего в начале года удержать котировки от стремительного падения.
- К лету стоимость доллара, скорее всего, вернётся в коридор 85-90 рублей за один доллар. Именно на это рассчитывают сегодня трейдеры, которые запасаются американской валютой впрок.
- Многое зависит от очередного заседания ЦБ, которое состоится 6 июня 2025 года. Любое ощутимое изменение ключевой ставки моментально отразиться на соотношении рассматриваемой валютной пары. Но при существующем инфляционном давлении долговременного укрепления рубля ожидать не приходится.
- Если действующий президент США продолжит агрессивную экономическую политику, то доллар неизбежно ослабнет в мировом масштабе. В случае введении 1 июня 2025 года анонсированной 50% пошлины на все товары, импортируемые из стран ЕС, стоит ожидать укрепления евро, за которым подтянется и рубль.
- Определённое влияние на курс доллара имеют нефтяные фьючерсы, составившие на июль $63,64 за баррель
По оценки аналитиков рынка Pocket Option, в любом случае американская валюта уже потеряла репутацию «главных мировых денег». В настоящий момент более надёжными вложениями может оказаться покупка юаней или евро, которое уже стало потихоньку набирать вес по отношению к заокеанскому конкуренту. Не стоит забывать и значительное удешевление доллара по отношению к золоту. А именно – июльские фьючерсы на золото составили весьма внушительную цифру – $3358,3 за тройскую унцию.
Поэтому в качестве бескомпромиссных рекомендаций выступают советы приобретать доллар по цене 80 рублей в надежде на его вероятный летний рост. Но всегда стоит помнить о том, что чем крупнее инвестиция, тем больше риски, которые в этом случае сильно зависят от решений непредсказуемого американского президента.
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