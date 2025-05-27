Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно курса доллара к рублю

В конце мая 2025 года стоимость американской валюты пробила отметку 80 рублей за один доллар в сторону понижения. При этом цена нефти падает, геополитическая ситуация не становится лучше, а экономические кульбиты американского президента ввергают ведущие биржи в состояние паники. Казалось бы, такая нестабильность должна негативно сказываться на российском рубле. Однако, кривая весеннего курса свидетельствует об обратном, вызывая определённые недоумения экспертов и трейдеров.

Ключевые экспертные мнения по поводу поведения пары USD/RUB

Укрепление рубля является временным явлением, связанным с дисбалансом спроса и предложения с преобладанием последнего. Положительным фактором в рассматриваемой ситуации также стала валютная политика Центробанка, сумевшего в начале года удержать котировки от стремительного падения. К лету стоимость доллара, скорее всего, вернётся в коридор 85-90 рублей за один доллар. Именно на это рассчитывают сегодня трейдеры, которые запасаются американской валютой впрок. Многое зависит от очередного заседания ЦБ, которое состоится 6 июня 2025 года. Любое ощутимое изменение ключевой ставки моментально отразиться на соотношении рассматриваемой валютной пары. Но при существующем инфляционном давлении долговременного укрепления рубля ожидать не приходится. Если действующий президент США продолжит агрессивную экономическую политику, то доллар неизбежно ослабнет в мировом масштабе. В случае введении 1 июня 2025 года анонсированной 50% пошлины на все товары, импортируемые из стран ЕС, стоит ожидать укрепления евро, за которым подтянется и рубль. Определённое влияние на курс доллара имеют нефтяные фьючерсы, составившие на июль $63,64 за баррель

По оценки аналитиков рынка Pocket Option, в любом случае американская валюта уже потеряла репутацию «главных мировых денег». В настоящий момент более надёжными вложениями может оказаться покупка юаней или евро, которое уже стало потихоньку набирать вес по отношению к заокеанскому конкуренту. Не стоит забывать и значительное удешевление доллара по отношению к золоту. А именно – июльские фьючерсы на золото составили весьма внушительную цифру – $3358,3 за тройскую унцию.

Поэтому в качестве бескомпромиссных рекомендаций выступают советы приобретать доллар по цене 80 рублей в надежде на его вероятный летний рост. Но всегда стоит помнить о том, что чем крупнее инвестиция, тем больше риски, которые в этом случае сильно зависят от решений непредсказуемого американского президента.

© 2025, РИА «Новый День»

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