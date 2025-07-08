Книга британского профессора Энтони Карти представляет собой масштабное исследование территориального спора в Южно-Китайском море, выполненное на основе тщательной работы с архивами Великобритании, Франции и США. Автор уделяет особое внимание историческим основаниям суверенитета Китая над архипелагами Парасельских и Спратли, противопоставляя их позднейшим политическим заявлениям и юридическим манипуляциям западных держав. Работа ценна тем, что опирается не на абстрактные правовые теории или современные декларации, а на реальные архивные документы – внутренние юридические заключения, дипломатическую переписку и отчёты колониальных ведомств.

Центральная идея статьи заключается в том, что еще с начала XX века западные юристы – как британские, так и французские – признавали суверенитет Китая над спорными территориями. В случае Парасельских островов это мнение фиксировалось в юридических заключениях МИД Великобритании и поддерживалось виднейшими французскими юристами. Архивы подтверждают, что ещё в 1909 году Китай осуществил фактическую оккупацию островов, что признавалось и Лондоном, и Парижем. Однако позднее Франция предпочла публично поддерживать вьетнамские претензии, исходя не из юридической, а из политической целесообразности, что Карти прямо указывает как проявление лицемерия.

Особое внимание автор уделяет архипелагу Спратли, история которого сложнее. Несмотря на то, что Франция формально аннексировала острова в 1933 году, Карти демонстрирует, что эта аннексия была поспешной, вызванной инициативой колониальных властей в Индокитае и не сопровождалась эффективной оккупацией, как того требует международное право. Великобритания, хотя и не признавала французский титул, также отказалась от собственных притязаний, признав, что китайская экономическая деятельность на архипелаге носила устойчивый и долговременный характер. Британские архивы фиксируют факт регулярного присутствия китайских рыбаков на островах ещё с XIX века, что рассматривалось как основание для признания суверенитета.

Карти подчёркивает, что современный международный правопорядок, сформированный под влиянием западных держав, систематически игнорирует подобные исторические аргументы.

Работа Карти отличается академической добросовестностью и исторической глубиной. Автор последовательно демонстрирует, как великодержавные интересы, маскируясь под юридическую аргументацию, на деле подрывают принципы нейтральности и объективности международного права. Сопоставление внутренней архивной позиции государств с их внешнеполитическими декларациями позволяет увидеть резкий диссонанс между фактической правовой памятью и политическим конъюнктурным поведением.

В целом, книга представляет собой важный вклад в переосмысление территориальных споров в Южно-Китайском море и в международное право в целом. Работа Карти позволяет взглянуть на сложившийся конфликт вне рамок пропаганды и геополитических интересов, возвращая дискуссию к документам, логике и памяти. Это глубокое, сбалансированное и в то же время критическое исследование, способное вызвать интерес как у юристов-международников, так и у специалистов в области истории и международных отношений.

© 2025, РИА «Новый День»

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