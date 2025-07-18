Интернет-магазинов много, а надежных мало: 6 советов как найти свой

Покупка смартфона, ноутбука или наушников в интернете – удобно, но есть риски: подделки, завышенные цены, скрытые комиссии и отсутствие гарантий. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит подойти к выбору ответственно. Вот 6 простых советов, которые помогут избежать обмана и выбрать надежный интернет-магазин.

1. Проверяйте репутацию и юридическую информацию

Надёжный магазин не прячется. На сайте должны быть указаны:

полные реквизиты (ИП или ООО),

фактический адрес,

контакты для связи.

Дополнительно – посмотрите отзывы в 2ГИС, Яндекс.Картах, Google и на профильных форумах. Если на сайте указаны только Whatsapp, Telegram и форма обратной связи, это тревожный сигнал.

2. Не гнаться за минимальной ценой

Подозрительно низкая цена – частый признак подвоха: товара без гарантии, предоплаты без обязательств, техники без чека. Сравнивайте не только ценник, но и что в него входит:

официальная гарантия,

комплект поставки,

возможность возврата или обмена.

Иногда честный магазин предлагает чуть выше цену, но с полной ответственностью и поддержкой со стороны магазина.

3. Убедитесь в оригинальности техники

Очевидный совет, но всё же по мере возможности самостоятельно проверяйте оригинальность техники до покупки. Сверьте серийный номер на упаковке с тем, который указан на устройстве по сайту производителя (Apple, Samsung, Dyson и так далее). Такая проверка возможна только при личном осмотре, поэтому магазины с офлайн-точками продаж, как, например, Hi Store дают важное преимущество. Магазины с физическими точками вызывают больше доверия.

4. Оценивайте способы оплаты

Безопасная покупка – это:

оплата картой через эквайринг,

рассрочка через банк,

возможность оплаты при получении.

Избегайте продавцов, которые принимают только перевод на карту или требуют полную предоплату без документов. В Екатеринбурге всё чаще предпочитают покупать технику в магазинах, где доступны и безнал, и оформление покупки в рассрочку на месте.

5. Ищите бонусные программы и кэшбэк

Покупка техники – это серьёзная трата. Почему бы не вернуть часть средств? Надежные магазины предлагают промокоды, подарки или кэшбэк за покупки. В Хай Стор, к примеру, действует система накопительных баллов при покупке через приложение UDS – ими можно оплачивать следующие заказы.

Это особенно выгодно, если вы регулярно покупаете гаджеты, аксессуары или делаете подарки близким.

6. Предпочитайте магазины с офлайн-точкой

Если магазин имеет не только сайт, но и физический адрес, это:

получение персональной консультации,

повышает доверие,

позволяет лично забрать товар,

гарантирует наличие сервисной поддержки.

В Москве одной из популярных точек такого формата стал магазин Hi Store (Багратионовский пр-д, 7к20В). Здесь можно посмотреть технику вживую, проконсультироваться с сотрудниками, оформить рассрочку и быть уверенным, что вы получаете оригинальный товар с гарантией.

Вывод

Перед покупкой техники обязательно проведите небольшое «расследование» – это сэкономит вам деньги, нервы и время. Не ориентируйтесь только на цену – изучите магазин, прочитайте отзывы, убедитесь в наличии гарантии и поддержки. А если хочется уверенности уже на старте – обращайте внимание только на проверенные магазины.

Пусть каждая покупка будет выгодной, надёжной и безопасной!

© 2025, РИА «Новый День»

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