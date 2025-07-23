Известный брокер расширил матрицу торговых индексов

Для полного понимания текущей ситуации на рынке профессиональные трейдеры активно применяют торговые индексы, отражающие актуальные движения трендов. Именно технический анализ сегодня становится краеугольным камнем результативных сделок. В рамках очередной модернизации собственного ресурса компания Pocket Option дополнила торговый терминал десятком популярных биржевых осциллографов.

Такое новшество ощутимо расширило возможности трейдеров, предпочитающих тщательно изучать графические показатели статических выкладок. Подобные нововведения не только положительно сказываются на эффективности биржевой торговли, но и укрепляют трастовый имидж брокера.

Среди введённых в обращение торговых индексов отдельно стоит отметить следующие утилиты:

Fractal – классический «свечной» анализатор, представляющий собой диаграмму из пяти свечей. Основная функция – фиксация оптимальных точек входа и выхода с рынка. Одновременно индикатор позволяет оценить перспективы и поведение действующих трендов. Moving Average – показатель средней цены актива в определённый промежуток времени. С помощью этого индекса опытные трейдеры оценивают «перегретость» или «неоцененность» конкретных ценных бумаг, валют или драгметаллов. Утилита используется, в основном, на рыночных площадках с ярко выраженными трендами. Awesome Oscillator – так называемый «чудесный индикатор», позволяющий оценить силу ценовых позиций с одновременным прогнозом смены направления текущего тренда. Активно используется на всех биржевых площадках для оперативного технического анализа колебания цен.

Перечисленные инструменты вместе с другими индикаторами, представленными на площадке Pocket Option, охватывают практически весь диапазон аналитических утилит этой категории. Графическая статистика в настоящий момент используется в комбинации с торговыми сигналами, что позволяет существенно снизить риски финансовых потерь с повышением вероятности успешных контрактов.

Желающие освоить профессию трейдера обязаны внимательно изучать все возможные опции торговых терминалов. Торговля «наугад» в ручном режиме, как правило, приводит к неудачным сделкам с последующим разочарованием в собственных действиях. Поэтому знание максимального количества торговых опций становится основой для совершенствования практических навыков удалённой торговли.

© 2025, РИА «Новый День»

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