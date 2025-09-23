Больше 20 турниров и десятки миллионов призовых: главное о Esports World Cup 2026

Саудовская Аравия снова готовит главный киберспортивный спектакль планеты. С 6 июля по 23 августа 2026 года Эр-Рияд превратится в арену, где сойдутся лучшие геймеры мира. За организацию отвечают ESL и Esports World Cup Foundation, а финансовый «турбо-ускоритель» традиционно подрубает государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Два месяца подряд фанаты будут жить в ритме турнира. Следить за матчами можно будет на YouTube, Twitch и у букмекеров. Например, достаточно скачать «Фонбет» на телефон, чтобы быстро смотреть результаты и расписание игр прямо в приложении.

Дисциплины, даты и призовые: что известно о EWC 2026

В 2025-м Esports World Cup разорвал все шаблоны: 25 турниров, 24 дисциплины и даже отдельные мужские и женские чемпионаты по Mobile Legends: Bang Bang. В 2026-м пока скромнее – заявлено 21 событие по 20 играм.

Уже известные следующие дисциплины:

MOBA : Dota 2, League of Legends, Honor of Kings, MLBB.

: Dota 2, League of Legends, Honor of Kings, MLBB. Шутеры : CS2, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty, Warzone, Crossfire, Rainbow Six Siege, Overwatch 2, Free Fire.

: CS2, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty, Warzone, Crossfire, Rainbow Six Siege, Overwatch 2, Free Fire. Файтинги : Tekken 8, Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves.

: Tekken 8, Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves. Симуляторы и стратегии: Rennsport, Chess, TFT.

Что касается призового фонда, организаторы собираются побить рекорд 2025 года (70 млн долларов), но точная цифра пока держится в секрете. Известно лишь распределение: около 50% уйдут на турниры, 40% – на Клубный чемпионат, 10% – на квалификации. Формат знакомый, но суммы обещают впечатлить ещё больше.

Клубный чемпионат – внутреннее соревнование EWC. На протяжении двух месяцев организации будут копить очки за топ-8 в разных дисциплинах. Победа – 1000 баллов, серебро – 600 и так далее. У кого по завершению всех турниров будет больше очков, тот получит дополнительные деньги. В 2025-м за первое место дали 7 млн долларов.

Отдельный бонус – программа поддержки от Esports World Cup Foundation. В 2026 году 40 клубов получат по 1 млн долларов за вклад в развитие фан-базы и киберспортивной сцены. Такое «вливание» помогает организациям укреплять инфраструктуру, растить составы и привлекать новых зрителей.

Ставка на будущее: зачем саудитам EWC

Для Саудовской Аравии Esports World Cup – это не просто шоу, а стратегический проект. Турнир входит в глобальную программу Vision 2030, где ставка сделана на диверсификацию экономики, развитие туризма и создание новых рабочих мест.

Эр-Рияд превращают в новую столицу мирового киберспорта. Миллионы долларов, грандиозные ивенты и глобальные трансляции – всё это часть плана, чтобы вывести страну на вершину индустрии развлечений.

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube