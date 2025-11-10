Компания Keramogranit.ru анонсирует о двух новаторских коллекциях плитки от ITT Ceramic

Недавно фирменный каталог испанского производителя пополнился новинками Salma и Lar, которые блистательно воспроизводят текстуру таких натуральных материалов, как камень и дерево. Оба варианта при идентичности оригиналу демонстрируют более творческий подход и стремление к инновациям, предлагают универсальные решения в рамках разных проектов, начиная с домашних интерьеров и заканчивая общественными пространствами.

Две новые коллекции, поступившие в магазин Keramogranit.ru, созданы с применением новаторской технологии, повышающей не только внешнюю идентичность, но также улучшающей эксплуатационные характеристики покрытий в самых разных условиях. Модели Salma и Lar выпущены в едином размере 60х120 см и с матовой поверхностью, что расширяет спектр их применения внутри помещений с нормальной и высокой влажностью, а также разной степенью нагрузки. Помимо техничности плитка «под камень» и «под дерево» обладает потрясающей декоративностью, становясь предпочтительным вариантом для классических и современных интерьеров.

Серия Salma вдохновлена камнем, сочетающим сразу две породы, чтобы усилить визуальное восприятие и предложить нечто эксклюзивное. Три нейтральных оттенка идеально адаптируются к разным стилевым решениям, а универсальный формат открывает возможности в рамках настенной и напольной отделки. Для использования в местах с большими пешеходными нагрузками и контактирующих с водой предусмотрен керамогранит с противоскользящей поверхностью. Украшение коллекции – декоры с рельефным узором, состоящим из изящных, будто вырезанных вручную листьев, добавляющие в дизайн легкий объем и оживляющие пространство.

Вторая новинка, Lar, выступит великолепной заменой дереву, поскольку упростит как сам процесс укладки, так и дальнейшее обслуживание. Рисунок изделий, объединивший традиционный вариант с более авангардными штрихами, заслуживает выступить в роли главного акцента с легким эффектом трехмерного изображения. Плитка Lar Oda идентична модульному паркету, позволяющему получить красивые паттерны. Среди ее преимуществ – включение в рисунок элементов со скошенными торцами, выдержанных в одном цвете либо различающихся по тону, тогда как в линейках других производителей они представлены в виде штучных плашек.

