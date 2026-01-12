Компания iWorld заявляет о кратном росте интереса инвесторов к Саудовской Аравии

Международная юридическая компания iWorld фиксирует устойчивый рост интереса инвесторов к Саудовской Аравии на протяжении последних двух лет. Об этом свидетельствуют данные анализа входящих запросов и реализованных клиентских проектов, а также официальная статистика.

По данным государственных органов, число заявок на программу Premium Residency увеличилось в сотни раз по сравнению с 2019 г. Если в первый год работы программы было выдано 73 ВНЖ, то с начала 2024 по июль 2025 года количество поданных заявок превысило 40 000.

Рост интереса инвесторов к Саудовской Аравии напрямую связан с масштабными реформами в рамках стратегии Vision 2030. Она была утверждена в 2016 году для диверсификации экономики, снижения зависимости от нефтяных доходов и формирования устойчивой инвестиционной среды для международного капитала.

Одна из ключевых целей Vision 2030 – увеличение притока прямых иностранных инвестиций (FDI) до уровня 100 млрд USD ежегодно к 2030 году. Если в 2017 году объем зарубежных вложений в страну составлял порядка 7-8 млрд USD, то в 2023 он вырос более чем в 3 раза – до 25,6 млрд USD. В 2024 году приток FDI увеличился еще на 24,2 %, достигнув уровня около 31-32 млрд USD.

Одна из причин роста инвестиционной активности – изменения в правовой базе. В 2024-2025 годах был обновлен Закон об инвестициях (Investment Law), закрепивший принцип равных прав для местных и зарубежных инвесторов. Он предусматривает возможность 100 % иностранного владения для компаний в большинстве секторов экономики, упрощение выхода на рынок и усиление правовой защиты вложений.

Об активности инвесторов свидетельствует миграционная составляющая. Программа Premium Residency, запущенная в 2019 году, предлагает резидентство тем, кто готов вкладывать капитал в экономику страны и развивать здесь бизнес. Это стратегический инструмент, который направлен на привлечение инвесторов, предпринимателей, HNWI. Программа позволяет оформить ВНЖ на срок до 5 лет или сразу ПМЖ, дает возможность переехать с семьей и оптимизировать налогообложение, ряд других премиальных прав.

В первый год запуска Premium Residency было выдано 73 ВНЖ. За 2020-2023 годы данные не публиковались, это объясняется небольшим охватом программы на начальном этапе. За последние два года спрос вырос в несколько раз. В 2024 году было выдано 8 074 карт Premium Residency, более 2 000 из них – инвесторские. С января 2024 по июль 2025 года было подано 40 163 заявки. Существенное увеличение показателей приходится на период активных реформ, когда Premium Residency была перезапущена и интегрирована в Vision 2030.

По данным iWorld интерес к Саудовской Аравии со стороны инвесторов вырос более чем в 2 раза за последний год. Наблюдается рост на уровне первичных запросов, связанных с получением статуса резидента. Параллельно увеличился объем проектов по структурированию инвестиций и запуску бизнеса в Саудовской Аравии.

География клиентов достаточно разнообразная. Существенная доля запросов поступает из стран СНГ (РФ, Казахстан и Узбекистан). Дополнительный вклад в динамику обеспечивают клиенты из Европы (в основном Кипр), ОАЭ и Турции.

Данные получены на основе анализа входящих клиентских запросов, консультаций и реализованных кейсов iWorld за сопоставимые периоды.

«Мы наблюдаем переход от точечных запросов к системным инвестиционным стратегиям, в рамках которых Саудовская Аравия рассматривается как долгосрочная точка присутствия. Подобная динамика уже прослеживалась в ОАЭ в начале 2010-х. Тогда, в период активных реформ, интерес инвесторов к этой стране перешел из разрозненного формата в стадию системного входа», – отмечает руководитель юридического отдела iWorld Алексей Носовский.

На фоне растущего интереса инвесторов к Саудовской Аравии компания iWorld расширяет практику, связанную с этой юрисдикцией. В фокусе – регистрация бизнеса, оформление Premium Residency (включая ПМЖ и резидентство через инвестиции в недвижимость), а также комплексное юридическое сопровождение инвесторов и предпринимателей.

