Виртуальные кошельки и карты как способ управления криптовалютными активами

Специальные онлайн-кошельки и виртуальные карты сегодня рассматриваются как один из комфортных способ хранения активов, инвестиций, оплаты товаров и услуг с помощью криптовалют. Сказывается на росте популярности этих инструментов и относительная простота оформления.

Подробнее о преимуществах и особенностях платежного инструмента рассказали специалисты сервиса PAY.SPACE, который специализируется на платежных решениях для физических лиц и бизнеса.

Особенности и преимущества технологии

В качестве базовых плюсов такого метода обычно называют возможность привязать виртуальную карту к Apple Pay или Google Pay для быстрых оплат. Управление же происходит через Telegram-бота. Все операции: пополнение, переводы, обмен валют происходят прямо в мессенджере, без необходимости устанавливать дополнительные приложения. Такая схема работы как раз и реализована в PAY.SPACE.

Также было отмечена возможность прямого использования криптовалюты. Полагаясь на свой опыт, в PAY.SPACE подчеркнули, что такая карта позволяет оплачивать покупки либо криптовалютой, либо фиатными деньгами, при этом средства списываются напрямую с криптокошелька без сложных конвертаций. Кроме того, карта, оформленная в проверенном сервисе, может поддерживать способы вывода денег на банковские карты, наличными через системы SEPA и SWIFT, оплату инвойсов.

Некоторые системы позволяют объединять кошельки в группы для организаций, что повышает уровень доверия со стороны бирж и обменников, снижает риск дополнительных проверок.

Разумеется, пользование виртуальными картами не бесплатное, а за счет комиссий. Их, как правило, можно оплачивать стейблкоинами, а оптимизация процессов позволяет сделать переводы дешевле.

Несколько слов о безопасности

Как отмечают в PAY.SPACE, который является кастодиальным проектом, то есть хранит цифровые активы, приватные ключи и сид‑фразы, а вы управляете активами через Telegram-бота, – вопрос безопасности остается приоритетным для клиентов.

При этом важно выбирать трастовый сервис, так как у него будет доступ к активам. Также важно уточнить, может ли проект-кастодиан передавать критическую информацию третьим сторонам.В целом, что касается доверия и безопасности, все зависит от поставщика услуг, то есть кастодиана-оператора, и вашего доверия к нему.

Помимо прочего у сервиса должны быть механизмы проверки источников средств и соблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML), которые помогают избежать блокировок и проблем с безопасностью. При этом, при благоприятном сценарии, сервис должен быть прозрачен в коммуникации с пользователями и объясняет причины отказов вместо «тихих» заморозок.

Безопасность от взломов обычно обеспечивается технологиями приложения. Для большей защиты себя можно подключить двухфакторную аутентификацию: при проведении операций система будет дополнительно запрашивать одноразовый код. Такой метод значительно снижает риск несанкционированного доступа к вашим средствам. Кроме того, хороший сервис будет вести журнал операций и отправлять уведомления о подозрительной активности, чтобы вы могли оперативно отреагировать на возможные инциденты – так делает, например, и PAY.SPACE.

© 2026, РИА «Новый День»

