Как конвертировать WebP в JPG или PNG

С WebP обычно сталкиваются случайно: сохранили картинку с сайта, открыли папку, а файл не загружается в редактор или не открывается на старом устройстве.

Сам формат удобен для сайтов: изображения весят меньше и быстрее загружаются. Но в обычной работе WebP иногда мешает. Поэтому проще изменить формат изображения. Чаще всего для этого нужно знать, как перевести WebP в JPG или PNG.

Почему WebP не открывается

Этот вопрос почти всегда связан не с повреждением файла, а с поддержкой формата. Современный браузер откроет WebP без проблем, а старый просмотрщик, редактор, CMS или принтер могут его не принять.

Бывает и так: вы сохраняете с сайта обычную на вид картинку, но файл скачивается в .webp. Потом картинка не открывается там, где вы собирались её использовать. В этом случае не нужно искать другую версию изображения. Достаточно перевести файл в более привычный формат.

Где конвертировать WebP

Есть два варианта: скачать конвертер на компьютер или воспользоваться онлайн-сервисом. Программа для ПК удобна, если вы часто обрабатываете много изображений, например готовите каталог товаров или регулярно сохраняете картинки для сайта.

Для одного-двух файлов быстрее сделать всё онлайн. Обычно это занимает меньше минуты:

Загрузите файл WebP. Запустите конвертацию. Скачайте готовую картинку.

Такой способ подойдёт, если нужно быстро понять, как конвертировать WebP без установки лишних программ.

Как открыть WebP без конвертации

Если вам нужно только посмотреть изображение, откройте его через браузер. Перетащите файл в окно Chrome, Edge, Firefox или Safari. Обычно этого хватает.

Можно попробовать и стандартный просмотрщик изображений, но результат зависит от версии системы и программы. Если вы ищете, как открыть WebP для работы, а не просто для просмотра, конвертация будет надёжнее. JPG и PNG принимают почти все редакторы, сайты, мессенджеры и офисные приложения.

Когда выбирать JPG, а когда PNG

Если у вас фотография, скриншот, картинка для статьи, презентации или карточки товара, чаще всего нужен WebP в JPG. JPG легко открыть, отправить по почте, загрузить в документ или использовать на большинстве сайтов.

Если это логотип, иконка, схема, элемент интерфейса или изображение с прозрачным фоном, лучше выбрать WebP в PNG. PNG аккуратнее сохраняет четкие линии и прозрачность. При сохранении в JPG прозрачный фон часто становится белым или чёрным, и картинку приходится исправлять заново.

Что ещё важно?

После конвертации откройте готовый файл и проверьте качество, фон и размер. Если изображение стало мыльным, попробуйте сохранить его с более высоким качеством или выбрать PNG. JPG лучше подходит для фотографий, а PNG чаще спасает логотипы, схемы, скриншоты с текстом и картинки с прозрачностью.

Не переименовывайте файл вручную: замена .webp на .jpg не меняет формат. Нужна именно конвертация. Если картинка всё равно не открывается, скачайте файл ещё раз или попробуйте открыть его в другой программе.

