Как безопасно обрабатывать горло и полость рта при простуде

Как безопасно обрабатывать горло и полость рта при простуде

Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методов диагностики, лечения, препаратов или медицинских изделий обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

Болит горло, трудно глотать, голос «садится» – рука тянется к лекарствам. Нейтральные полоскания и некоторые местные антисептические средства, например, Мирамистин, могут временно уменьшать дискомфорт в горле и облегчать симптомы. Важно следовать рекомендациям врача.

Когда действительно нужно полоскать и орошать горло

Полоскания и спреи помогают при боли, першении и сухости во время простуды. Это симптоматическая помощь: они смывают вирусы и слизь, увлажняют горло, но не лечат саму причину болезни.

Большинство болей в горле связаны с вирусной инфекцией. В этом случае системные антибиотики, обычно, не требуются, а местный уход помогает пережить острую фазу. При бактериальном тонзиллите решение о системной терапии принимает врач. Местные антисептики и полоскания остаются вспомогательными мерами. (КР Минздрава РФ по острому тонзиллиту).

Критерии применения средств для полоскания и орошения горла Условия/рекомендации Показания Сухость и першение на первой стадии ОРВИ, повышенная вязкость слизи, голосовая нагрузка, по рекомендации стоматолога после отдельных вмешательств Неуместно использовать Агрессивные растворы, жгучие и травмирующие слизистую Кому нужен врачебный осмотр Детям младшего возраста – методы терапии выбираются индивидуально, при температуре тела выше 38,5 °C более 3 суток, выраженной слабости, гнойном налете на миндалинах, при отсутсвии улучшения от начала проявления симптомов, сыпи, затрудненном дыхании, боли в ухе, слюнотечении и невозможности глотать, выраженной односторонней боли в шее Противопоказания к самостоятельному применению Известная аллергия к компонентам, кровоточивость слизистой, свежие химические ожоги полости рта, детский возраст, при котором метод небезопасен без контроля

При беременности, заболеваниях щитовидной железы, бронхиальной астме, иммунодефиците выбор раствора согласовывается с врачом. Таким пациентам важна осторожность, строгая опора на инструкцию. Необходимо учитывать официальную инструкцию по медицинскому применению препарата.

Какие растворы подходят и как применять безопасно

Для полоскания горла подходят изотонические солевые растворы – разжижают слизь, улучшают самоочищение, почти не имеют ограничений. Для увлажнения слизистой могут использоваться солевые растворы.

Местные антисептики:

Хлоргексидин – широко используемый антисептик для кратких курсов, но его не глотают и не сочетают одновременно с йодсодержащими средствами на одной поверхности.

Повидон-йод – обладает широким спектром действия, но противопоказан при активных болезнях щитовидной железы, йодной сенсибилизации. Беременным – только по назначению врача.

Обратите внимание: некоторые местные антисептические средства могут вызывать индивидуальные реакции.

Все лекарства применяются по возрасту и с учетом противопоказаний. Режим применения зависит от конкретного препарата и должен соответствовать инструкции.

Последовательность полоскания и орошения горла: 6 шагов

Орошение – после еды и гигиены полости рта. Достаточно 2-4 распылений, направляя струю на заднюю стенку глотки и миндалины. После этого – не есть и не пить 20-30 минут, чтобы средство подействовало.

Полоскание – 15-30 секунд, не слишком энергично, без проглатывания. Длительность курсов – как в инструкции, обычно до недели. Если через 2-3 дня нет сдвигов или стало хуже – к врачу.

Чего лучше избегать

Не рекомендуются:

Концентрированные спиртовые настойки, перекись в неразбавленном виде, уксусные растворы, «горячий пар» – травмируют слизистую.

Одновременное применение нескольких антисептиков «в один прием» – повышает риск раздражения слизистой.

Длительное ежедневное использование антисептиков «на всякий случай» – не повышает защиту, может вызвать повреждение слизистой при длительном применении.

Применение спреев у детей, которые не умеют контролировать глотание и дыхание, без рекомендации педиатра.

Любой распылитель наносят на воспаленную слизистую. Флакон держат чистым, не касаются распылителем миндалин и языка, колпачок закрывают, а индивидуальные средства не передают членам семьи.

Если пропал или осип голос, старайтесь молчать. Шептать тоже вредно – это напрягает связки сильнее обычной речи. Пейте теплое, увлажняйте воздух в комнате (40-60%) и проветривайте. Общие меры ухода помогают облегчать симптомы и повышают комфорт во время болезни.

У любых лекарств из аптеки есть противопоказания, возможны нежелательные реакции. Перед применением следует изучить инструкцию и обсудить схему лечения с врачом.

© 2026, РИА «Новый День»

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