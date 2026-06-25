Тунис – Нидерланды: прогноз и ставки на матч ЧМ-2026, 26 июня 2026

Тунис – Нидерланды: матч уже решён, но интрига остаётся

26 июня 2026 года на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити состоится заключительный матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Туниса и Нидерландов. Начало – в 2:00 по московскому времени. Для Туниса это игра за честь, для Нидерландов – возможность войти в плей-офф с нужным настроем.

Тунис: катастрофа на мундиале

Сборная Туниса подходила к чемпионату мира с высокими ожиданиями – и не без оснований. В африканской квалификации «орлы» показали лучший результат среди всех команд континента: девять побед и одна ничья в десяти матчах при разнице мячей 22:0. Однако на самом турнире всё пошло не так.

Смена главного тренера накануне старта, разгромное поражение от Швеции (0:5) в первом туре, ещё одна замена на тренерском мостике – и снова провал: 0:4 от Японии во втором туре. Итого: два матча, один гол забит, девять пропущено. Тунис уже выбыл из борьбы за плей-офф. Перед стартовым свистком у болельщиков есть время изучить фрибеты без депозита – один из способов сделать ставку на матч без риска для собственного бюджета.

Нидерланды: набирают ход

Подопечные Рональда Кумана стартовали на турнире неоднозначно – ничья с Японией (2:2), когда «оранжевые» дважды выходили вперёд, но не удержали преимущество. Зато во втором туре команда исправилась: к 17-й минуте Нидерланды уже вели 2:0 против Швеции и в итоге разгромили её 5:1. Атака работает, вопросы лишь к обороне – нидерландцы пропускали в шести последних матчах подряд.

Статистика и тренды

Исторически команды встречались трижды, и все матчи были товарищескими. Последний раз в 2009 году – ничья 1:1. На этот раз расклад сил принципиально иной.

Тунис проиграл четыре матча подряд с общим счётом 1:15. Нидерланды в пяти из семи последних игр преодолевали тотал больше 2,5 мячей. Букмекеры оценивают победу «оранжевых» с коэффициентом 1,10 – это говорит само за себя.

Прогноз

Матч выглядит предсказуемым на бумаге, однако футбол непредсказуем по своей природе. Нидерланды мотивированы войти в плей-офф с хорошим настроем и наверняка будут давить с первых минут. Тунис, лишённый турнирных задач, вряд ли окажет серьёзное сопротивление.

Аналитики склоняются к победе Нидерландов с форой (-2,5) и индивидуальному тоталу «оранжевых» больше 2,5 мячей. Отдельного внимания заслуживает ставка на гол Брайана Бробби.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube