Возбудимость на работе: как помочь себе

Эмоциональная возбудимость у работающих взрослых
Рабочие сроки, новости, переписки и домашние дела легко держат нервную систему в напряжении весь день. Если в этот период человек обсуждает с врачом поддержку и смотрит, где купить Глицин, важно помнить: любое лекарственное средство применяют по инструкции. Раздражительность не всегда связана только с усталостью, поэтому начинать лучше с режима, нормализации и коррекции сна и оценки состояния.
Почему на работе «штормит»
При короткой нагрузке организм быстрее собирается: учащается пульс, растёт настороженность, внимание переключается на задачу. Если напряжение держится неделями, восстановление не успевает за расходом сил. Человек резче отвечает, хуже переносит шум, быстрее устаёт от совещаний и чаще застревает на мелочах.
Чаще всего эмоциональную нестабильность усиливают недосып, работа без пауз, вечерний кофеин, никотин, нерегулярное питание, шум и постоянные уведомления. Роспотребнадзор указывает, что взрослому обычно нужно не менее 7 часов сна, а постоянный режим помогает легче засыпать и восстанавливаться.
|
Признак
|
Что сделать сразу без лекарств
|
Сердцебиение перед встречей
|
Сделать 4-6 циклов дыхания с длинным выдохом
|
Вспышка раздражения
|
Взять минутную паузу без экрана, выпить воды
|
«Туман» в голове
|
Подойти к окну, пройтись 2-3 минуты
|
Усталость от переписок
|
Отключить лишние уведомления на 1-2 часа
Что помогает снизить возбудимость
Основа профилактики – предсказуемый режим. Ложиться и вставать лучше примерно в одно время, даже в выходные. За час до сна стоит приглушить свет, убрать рабочие переписки и не использовать телефон в постели.
Движение тоже влияет на устойчивость к нагрузкам. ВОЗ рекомендует взрослым 150-300 минут умеренной физической активности в неделю или сопоставимый объём более интенсивной нагрузки, если нет противопоказаний.
Рабочий минимум на неделю
-
фиксированный подъём с разбросом не больше 30-60 минут;
-
короткая прогулка или разминка между рабочими блоками;
-
кофеин – в первой половине дня;
-
3-5 минут паузы без экрана после сложной встречи;
-
список дел на завтра до вечера, а не перед сном;
-
один канал для срочных сообщений, остальные – по расписанию.
Перед напряжённым периодом можно заранее проверить наличие лекарств, если схема уже согласована с врачом. Самостоятельно начинать новый препарат из-за нагрузки на работе не стоит.
Дыхание на рабочем месте
Сядьте устойчиво, поставьте стопы на пол, опустите плечи. Сделайте спокойный вдох через нос на 3-4 счёта и более длинный выдох через сомкнутые губы на 5-6 счётов. Повторяйте 2-3 минуты. Если появляется головокружение, боль в груди, нехватка воздуха или сильный страх, практику нужно прекратить и обратиться за медицинской помощью.
Когда нужен врач
Обратитесь к врачу, если раздражительность и вспышки гнева повторяются почти каждый день, сон нарушен несколько недель, снизилась работоспособность, появились панические приступы, стойкая тревога, подавленность, сердцебиение, резкое снижение веса, дрожь рук или выраженная дневная сонливость.
Начать можно с терапевта. По ситуации он направит к неврологу, психиатру, сомнологу, эндокринологу или другому специалисту. На приёме важно рассказать о сне, графике, кофеине, алкоголе, лекарствах, хронических болезнях и сроках появления симптомов.
Лекарства, добавки и медицинские изделия
Лекарственные средства проходят государственную регистрацию и применяются по инструкции: с показаниями, противопоказаниями и возможными нежелательными реакциями. Проверять регистрацию можно через Государственный реестр лекарственных средств.
Биологически активные добавки не являются лекарствами и не применяются для лечения заболеваний; это отдельно разъясняет Роспотребнадзор. Медицинские изделия регистрируются по другим правилам: Росздравнадзор описывает регистрацию как процедуру допуска на рынок качественных и безопасных изделий.
|
Категория
|
Что важно знать
|
Лекарство
|
Есть инструкция, показания, противопоказания
|
Биологически активная добавка
|
Не лечит заболевания и не заменяет терапию
|
Медицинское изделие
|
Используется для медицинских целей, но не действует как лекарство
Итог
Эмоциональная возбудимость на работе часто связана с недосыпом, перегрузкой, шумом, частыми уведомлениями и отсутствием пауз. Начать стоит с режима сна, движения, дыхания, питания и границ для рабочих сообщений.
Если раздражительность держится неделями, мешает работе, сопровождается нарушением сна, тревогой или телесными симптомами, нужна консультация. Лекарства, добавки и медицинские изделия нельзя подбирать только по советам из интернета: безопасный план строится после оценки состояния.
Материал носит информационный характер. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
© 2026, РИА «Новый День»