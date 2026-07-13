Возбудимость на работе: как помочь себе

Эмоциональная возбудимость у работающих взрослых

Рабочие сроки, новости, переписки и домашние дела легко держат нервную систему в напряжении весь день. Если в этот период человек обсуждает с врачом поддержку и смотрит, где купить Глицин, важно помнить: любое лекарственное средство применяют по инструкции. Раздражительность не всегда связана только с усталостью, поэтому начинать лучше с режима, нормализации и коррекции сна и оценки состояния.

Почему на работе «штормит»

При короткой нагрузке организм быстрее собирается: учащается пульс, растёт настороженность, внимание переключается на задачу. Если напряжение держится неделями, восстановление не успевает за расходом сил. Человек резче отвечает, хуже переносит шум, быстрее устаёт от совещаний и чаще застревает на мелочах.

Чаще всего эмоциональную нестабильность усиливают недосып, работа без пауз, вечерний кофеин, никотин, нерегулярное питание, шум и постоянные уведомления. Роспотребнадзор указывает, что взрослому обычно нужно не менее 7 часов сна, а постоянный режим помогает легче засыпать и восстанавливаться.

Признак Что сделать сразу без лекарств Сердцебиение перед встречей Сделать 4-6 циклов дыхания с длинным выдохом Вспышка раздражения Взять минутную паузу без экрана, выпить воды «Туман» в голове Подойти к окну, пройтись 2-3 минуты Усталость от переписок Отключить лишние уведомления на 1-2 часа

Что помогает снизить возбудимость

Основа профилактики – предсказуемый режим. Ложиться и вставать лучше примерно в одно время, даже в выходные. За час до сна стоит приглушить свет, убрать рабочие переписки и не использовать телефон в постели.

Движение тоже влияет на устойчивость к нагрузкам. ВОЗ рекомендует взрослым 150-300 минут умеренной физической активности в неделю или сопоставимый объём более интенсивной нагрузки, если нет противопоказаний.

Рабочий минимум на неделю

фиксированный подъём с разбросом не больше 30-60 минут;

короткая прогулка или разминка между рабочими блоками;

кофеин – в первой половине дня;

3-5 минут паузы без экрана после сложной встречи;

список дел на завтра до вечера, а не перед сном;

один канал для срочных сообщений, остальные – по расписанию.

Перед напряжённым периодом можно заранее проверить наличие лекарств, если схема уже согласована с врачом. Самостоятельно начинать новый препарат из-за нагрузки на работе не стоит.

Дыхание на рабочем месте

Сядьте устойчиво, поставьте стопы на пол, опустите плечи. Сделайте спокойный вдох через нос на 3-4 счёта и более длинный выдох через сомкнутые губы на 5-6 счётов. Повторяйте 2-3 минуты. Если появляется головокружение, боль в груди, нехватка воздуха или сильный страх, практику нужно прекратить и обратиться за медицинской помощью.

Когда нужен врач

Обратитесь к врачу, если раздражительность и вспышки гнева повторяются почти каждый день, сон нарушен несколько недель, снизилась работоспособность, появились панические приступы, стойкая тревога, подавленность, сердцебиение, резкое снижение веса, дрожь рук или выраженная дневная сонливость.

Начать можно с терапевта. По ситуации он направит к неврологу, психиатру, сомнологу, эндокринологу или другому специалисту. На приёме важно рассказать о сне, графике, кофеине, алкоголе, лекарствах, хронических болезнях и сроках появления симптомов.

Лекарства, добавки и медицинские изделия

Лекарственные средства проходят государственную регистрацию и применяются по инструкции: с показаниями, противопоказаниями и возможными нежелательными реакциями. Проверять регистрацию можно через Государственный реестр лекарственных средств.

Биологически активные добавки не являются лекарствами и не применяются для лечения заболеваний; это отдельно разъясняет Роспотребнадзор. Медицинские изделия регистрируются по другим правилам: Росздравнадзор описывает регистрацию как процедуру допуска на рынок качественных и безопасных изделий.

Категория Что важно знать Лекарство Есть инструкция, показания, противопоказания Биологически активная добавка Не лечит заболевания и не заменяет терапию Медицинское изделие Используется для медицинских целей, но не действует как лекарство

Итог

Эмоциональная возбудимость на работе часто связана с недосыпом, перегрузкой, шумом, частыми уведомлениями и отсутствием пауз. Начать стоит с режима сна, движения, дыхания, питания и границ для рабочих сообщений.

Если раздражительность держится неделями, мешает работе, сопровождается нарушением сна, тревогой или телесными симптомами, нужна консультация. Лекарства, добавки и медицинские изделия нельзя подбирать только по советам из интернета: безопасный план строится после оценки состояния.

Материал носит информационный характер. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

© 2026, РИА «Новый День»

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