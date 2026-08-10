РИА Новый День
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10.08.2026
10 августа 2026, 10:02
Боль в суставах после нагрузки: когда обращаться к врачу