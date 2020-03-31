В Японии регистрируется рост заболеваемости Covid-19

Япония до последнего времени была одним из примеров стран, которые без карантина и других жёстких мер смогла предотвратить угрозу крупномасштабной эпидемии Covid-19. В минувшие выходные ситуация там стала меняться в худшую сторону – ежедневный рост числа людей, зараженных коронавирусом, превысил сотню.

«Мы находимся в критической стадии. Мы должны быть готовы к долгой борьбе », – признался премьер-министр Синдзо Абэ. Он пообещал беспрецедентные меры по поддержке экономики, но пока не объявил чрезвычайное положение в стране.

Число пациентов растет, в основном в Токио, а также в центре для инвалидов в префектуре Тиба.

Хотя школы, крупные спортивные и культурные центры закрыты, доступ в парки пока разрешен. Движение общественного транспорта так же пока не ограничено.

Пока Япония намерена ужесточить пограничный контроль. Некоторые эксперты считают, что японцам, чтобы справится с пандемией, достаточно избегать тесного контакта и рукопожатий, носить маски и чаще мыть руки.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано более 2500 случаев Covid-19, включая 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Всего от коронавируса нового типа скончались 65 человек.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 31.03.20

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