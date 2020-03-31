В Европе зарегистрирована самая молодая жертва коронавируса нового типа. Это подросток из Бельгии. Ей было 12 лет. О трагическом исходе болезни рассказал во вторник пресс-секретарь правительства Бельгии Эммануэль Андре, сообщает The Daily Mail. Страдала ли жертва какими-то хроническими заболеваниями до инфицирования Covid-19, неизвестно.

До сегодняшнего дня самой молодой жертвой коронавируса нового типа в Европе была 16-летняя француженка. Она скончалась неделю назад через три дня после появления симптомов коронавируса.

Отметим, что дети и подростки, как считается, не попадают в группы риска и, по мнению медиков, должны справиться с Covid-19. Однако, как показывает практика, из правила есть и исключения.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 31.03.20

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