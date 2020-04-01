В Гонконге кот заразился коронавирусом

В Гонконге кошка заболела коронавирусом. У ее хозяина тоже выявлена болезнь.

Как сообщает РИА «Новый День», это уже третье животное в Гонконге, у которого подтвержден Covid-19. Ранее Коронавирус нового тип был выявлен у двух домашних собак. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что нет никаких доказательств того, что кошки, собаки или другие домашние животные могут передавать инфекцию людям, при этом сами они болеть, как выясняется, могут.

Зараженный кот был помещен на карантин и получает лечение, в понедельник его снова проверят на наличие инфекции.

По данным Reuters, до настоящего времени коронавирус у кошек был обнаружен только в одном случае – в Бельгии. Домашний питомец заразился, предварительно, от больного хозяина.

Гонконг, Елена Васильева

Гонконг. Другие новости 01.04.20

США побили рекорд по суточной смертности от COVID-19. На помощь американцам вылетел «Руслан» ВКС России. / В Кургане из-за коронавируса в центре города запретили парковку машин. / В России скончались еще 7 человек с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»