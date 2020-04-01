В Германии начинают групповое тестирование на коронавирус нового типа

В Германии ученые разработали метод группового тестирования на заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По словам главы научной группы Эрхарда Сейфрида, система готова к практическому использованию. Благодаря этому можно будет делать до 200 000-400 000 анализов в день против нынешних 40 000 тестов, пишет Tag24.de

Метод группового тестирования основан на смешении образцов группы из пяти человек – исследование будет проводиться так, как если бы это был один человеческий образец. В случае отрицательного результата это означает, что никто в группе не заражен. Если результат будет положительным, пробы позволят в течение четырех часов понять, кто является носителем инфекции.

Метод группового тестирования был также предложен две недели назад в Израиле группой ученых из Технологического института Хайфы. Методика внедряется.

Такого рода тесты особенно подходят для групп, которые имеют низкую вероятность заражения, но должны регулярно проходить тестирование. Например, так можно проверять медицинский персонал.

Франкфурт, Елена Васильева

Франкфурт. Другие новости 01.04.20

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