COVID-19 вернулся в Ухань

Коронавирус нового типа вернулся в Ухань. Как сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, больной был выявлен во вторник. Предположительно, случай является заводным. Из какой страны прибыл человек – данных нет, сообщает РИА «Новости».

Вероятнее всего зараженный прибыл из-за границы в аэропорт другого китайского города, а потом добрался до Уханя на поезде, так как коммерческое авиасообщение с городом будет возобновлено лишь с 8 апреля, но пассажирские поезда в Ухань уже могут въезжать.

Отметим, что с момента как Китай отчитался о взятии под контроль в стране вспышки коронавируса нового типа, медики выявили 806 ввозных случаев заболевания, 20 человек находятся в тяжёлом состоянии, летальных исходов нет.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 01.04.20

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