В Испании от коронавируса за сутки погибло более 860 человек

Очередная неутешительная статистика поступила из Испании. Там снова был поставлен суточный антирекорд по смертности от коронавируса – умерли 864 человека. Днем ранее заболевание унесло жизни 849 человек, напоминает «Евроньюс».

Общее количество скончавшихся с момента начала эпидемии превысило 9 тысяч. Количество новых зарегистрированных случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущим днем и составило 7719 человек.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 01.04.20

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