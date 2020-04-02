В ближайшие дни коронавирусом нового типа заболеет миллион человек

Число заболевших COVID-19 по всему миру уже в ближайшие дни может достичь миллиона человек: такие данные приводят специалисты Всемирной организации здравоохранения.

«Я очень глубоко обеспокоен стремительным ростом распространения инфекции в глобальном масштабе. Число смертей за минувшую неделю увеличилось более чем вдвое. В ближайшие несколько дней мы достигнем миллиона подтверждённых случаев и 50 тысяч умерших», – рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По мнению экспертов Организации, предотвратить дальнейшее ухудшение могут лишь высокоорганизованные действия не только властей, но и всех граждан.

«Очень-очень важно, чтобы все страны отнеслись к этому серьёзно, подготовили свои системы здравоохранения, укрепили архитектуру охраны здоровья граждан, привлечь население, просветить население, не оставлять никого за бортом. Этот совет мы даём всем странам», рассказал Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

По данным на среду, в мире уже более 920 тысяч известных и подтверждённых случаев заболевания. Более 46 тысяч жителей планеты стали жертвами COVID-19. При этом более 190 тысяч человек излечились от вызываемой коронарвирусом болезни, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.04.20

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