Австралия начала испытания вакцины от коронавируса на хорьках

В Австралии началось испытание вакцины против коронавируса нового типа. Как сообщает ВВС, речь идёт о препаратах, произведенных Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical. Они получили разрешение на тестирование на животных от Всемирной организации здравоохранения.

Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека.

Первое испытание на людях состоялось в США в прошлом месяце, они пропустили этап испытаний на животных. Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) заявляет, что ее испытания будут первыми комплексными доклиническими испытаниями вакцин с использованием модели на животных.

В последние несколько дней команда CSIRO вводила образцы вакцины в хорьков – маленьких пушистых млекопитающих, которые, как было доказано, заражают коронавирус так же, как это делают люди.

По словам ученых, первые результаты испытаний на животных появятся уже в июне этого года.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.04.20

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