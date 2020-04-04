Пандемия коронавируса обогатила языки новыми словами и выражениями

Пандемия коронавирусной инфекции обогатила языки мира новыми словами и выражениями. Так, чешские лингвисты уже подсчитали, что в их языке уже есть 80 слов, начинающиеся со слова «корона».

Как сообщает портал novinky.cz, Институт языка при Чешской академии записывает новые слова и выражения базу данных новых выражений Neomat, которая доступна онлайн.

Лингвисты отмечают тот факт, что людей больше не удивляют такие слова как коронавирусная инфекция, коронаэпидемия, коронакризис, коронадепрессия, коронапаника. Есть и целые выражения, не связанные со словом «корона», но тоже отвечающие духу времени. Например, «школа в пижаме» – это способ дистанционного обучения во время пандемии коронавируса, когда все школы закрылись на карантин.

Некоторые чешские новообразования носят и негативную коннотацию: например, человека, который ведет себя безответственно в ситуации пандемии, называют коронаидиот или ковидиот. Есть и неполиткорректные словосочетания, связанные с процессом стигматизации – например, «китайская инфекция», «уханьский вирус».

Лингвисты отмечают, что коронавирусные новообразования в языке будут жить и быть актуальными до тех пор, пока пандемия не сойдёт на нет.

Прага, Елена Васильева

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