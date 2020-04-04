Китай остановил жизнь в стране на три минуты, чтобы почтить память погибших от Covid-19

Китай в субботу массово почтил память погибших во время вспышки Covid-19. В 10 часов утра по всей стране жизнь замерла на три минуты. В городах включили сирены, сигналили машины, поезда, корабли.

В Ухане (эпицентре вспышки), в городе с населением 11 миллионов человек, люди повально выходили на улицу и там стояли по три минуты с опущенными головами.

Из уважения к умершим Китай запретил сегодня все общественные досуговые мероприятия для 1,4 миллиарда своих жителей. Даже некоторые китайские онлайн-видеоигры недоступны для пользователей.

По последним данным, новым коронавирусом в Китае заразились 81 тысяча 639 человек, зафиксировано 3326 смертельных исхода. Трагически вспышка коронавируса закончилась и для 14 медиков – их в КНР называют святыми мучениками Covid-19.

Эпидситуация в Китае в настоящее время находится под контролем, каждый день сообщается лишь о нескольких новых заражениях – все случаи завозные.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 04.04.20

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