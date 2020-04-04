Африка пытается создать супердешевый тест на Covid-19

Сенегал пытается разработать тесты на Covid-19 стоимостью в один доллар. В стране прислушались к увещеваниям ВОЗ о том, что только тестирование может остановить взрывной рост статистики коронавируса нового типа. Африка, при этом, не может позволить себе дорогостоящего тестирования – денег на это просто нет, сообщает ВВС.

Кроме того, Сенегал активно использует в лечении коронавируса нового типа антималярийный препарат, хотя его эффективность в деле борьбы с Covid-19 ВОЗ пока не подтвердила. Однако официальный представитель правительства Сенегала Абду Латиф Кулибали заявил Би-би-си, что врачи в стране наблюдали «быстрое улучшение» у пациентов, получавших хлорохин, и врачи страны вольны не прислушиваться к рекомендациям ВОЗ, а лечить на свое усмотрение.

Сейчас на африканском континенте выявлено около 8000 случаев Covid-19. Ситуация не выглядит так же плохо, как, к примеру, в Европе. Однако эксперты ВОЗ и ООН придерживаются мнения, что сценарий в любой момент может пойти в худшую сторону и в Африке случится катастрофа.

Поэтому дешёвый тест для Африки просто необходим и будет иметь важное значение для спасения жизней на континенте со слабыми системами здравоохранения, плохой санитарной ситуацией, голодом, туберкулезом и ВИЧ/СПИД.

Москва, Елена Васильева

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