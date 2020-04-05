В Нью-Йорке люксовые магазины закрывают витрины щитами, опасаясь мародерства

Пандемия Covid-19 косит ряды полицейских Нью-Йорка. 1354 человека уже оказались на больничном. Опасаясь, что скоро улицы города могут оказаться беззащитны, операторы люксовых магазинов, например Dolce & Gabana и Louis Vuitton, готовятся к возможным беспорядкам и мародерству и закрывают свои витрины специальными щитами.

Как пишет Daily Mail, так же фанерой обили свои окна Brunello Cucinelli и Jimmy Choo на Манхэттене. Louis Vuitton добавил на щиты актуальное послание: «Louis Vuitton желает вам и вашим близким здоровья и безопасности».

Отметим, что в штате Нью-Йорк за последние сутки было зарегистрировано 630 случаев смерти от Covid-19 и более 10 800 новых случаев заражения.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 05.04.20

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