Covid-19 убил почти 65 тысяч человек по всему миру

Число случаев коронавируса в мире превысило 1,2 миллиона, а число смертей быстро приближается к порогу в 65 000 человек. Об этом сообщает сообщает Университет Джона Хопкинса. В своем последнем бюллетене Американский университет указывает, что в настоящее время число инфекций составляет 1 203 099, число смертей – 64 774, а число излеченных – 246 893 человека.

В России выявлено 4731 заражений, за последние сутки прирост составил почти 600 человек. 333 человека выздоровели, 43 – скончались.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.04.20

В Нью-Йорке люксовые магазины закрывают витрины щитами, опасаясь мародерства. / В Италии от коронавируса умерло за сутки почти 700 человек. / В Англии от коронавируса погиб 5-летний ребенок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»