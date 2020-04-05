От коронавируса нового типа может погибнуть до 20 тысяч британцев

Британские эпидемиологи посчитали, сколько человек может погибнуть в стране от коронавирусной инфекции. Потери могут составить от 7 000 до 20 000 человек.

Профессор медицины Нил Фергюсон рассказал BBC, что есть «некоторые признаки» того, что карантин помогает справляттся с ситуацией и что эпидемия, вероятно, достигнет плато в ближайшие семь-десять дней.

На прошлой неделе медицинский директор NHS England профессор Стивен Поуис заявил, что если число погибших в Великобритании будет ниже 20 000, это будет считаться позитивным сценарием развития событий.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.04.20

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