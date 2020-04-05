В Греции лагеря для беженцев закрывают на карантин по коронавирусу нового типа

Второй лагерь мигрантов в материковой Греции, старый центр Малакаса к северу от Афин, был помещен в карантин на 14 дней после того, как 53-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус.

Первый случай в лагере мигрантов на материке был подтвержден во вторник.

Еще шесть человек также дали положительный результат на острове Лесбос, где находится лагерь Мория, где 18 000 человек находятся в здании, которое было построено на 3000 человек.

Ранее на этой неделе корреспондент Би-би-си Стефани Хегарти сообщила о том, как люди в Мории пытаются защитить себя от вируса в среде, практически не имеющей перспективы социального дистанцирования.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 05.04.20

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