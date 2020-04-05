Мишустин озвучил несколько новых «коронавирусных» инициатив

Премьер правительства РФ выдал несколько новых распоряжений, касающихся борьбы с пандемией Covid-19. Согласно им, Минздраву поручено перевести пациентов из больниц, перепрофилируемых из-за коронавируса.

Особое внимание необходимо будет уделить пациентам, нуждающимся в экстренной помощи, восстанавливающимся после операции, с риском осложнений.

Сами медучреждения должны подготовиться к приему коронавирусных пациентов, в том числе необходимо развернуть в них койки с доступом к медицинскому кислороду.

Минпромторг России получил распоряжение укомплектовать больницы средствами индивидуальной защиты определенных видов – для медицинского персонала.

Кроме того, Минздрав совместно с Росздравнадзором, а также с высшими должностными лицами субъектов РФ должны обеспечить больницы необходимым числом медицинского персонала.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.04.20

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