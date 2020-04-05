Пандемия коронавируса может сильно усложнить проблему наркомании

Пандемия коронавируса может обернуться большими проблемами для наркоманов. Из-за карантина и повсеместного перекрытия границ цепочки поставок рушатся и уже начинает формироваться дефицит, цены на вещества растут, сообщает CNN. Многие потребители запасают наркотики впрок, дополнительно раскачивая рынок в США, Европе. Причем, приобретаются не только те вещества, на которых они постоянно «сидят», но и заменители. В будущем это чревато, в том числе, передозировками, которые неизбежно дадут дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, а также увеличат статистику смертности.

В частности, беспокоит медиков вопрос с фентанилом – синтетическим опиоидом, который в 50 раз сильнее героина. Препарат еще не получил широкого распространения в Европе, зато хорошо покупается в Соединенных Штатах.

Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения, фентанил – это препарат, чаще всего встречающийся при передозировке в США уже сейчас. Коронавирус может эту проблему только усугубить.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 05.04.20

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