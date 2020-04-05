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Воскресенье, 5 апреля 2020, 21:49 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Тайланде русский скончался от Covid-19

В Тайланде от Covid-19 скончался гражданин РФ. Он проходил лечение в одном из госпиталей курортного таиландского города Паттайя. Смерть вызвана осложнениями инфекциеи.

Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, в конце марта 48-летний мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в госпиталь. Ему диагностировали коронавирус.

Несколькодней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти его не удалось. Вдова умершего находится в той же больнице на карантине.

Бангкок, Елена Васильева

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