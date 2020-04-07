В Китае впервые с начала пандемии никто не умер от Covid-19

В Китае во вторник впервые с начала пандемии не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений коронавируса нового типа.

Национальная комиссия здравоохранения страны сообщила СМИ, что падает и количество новых выявленных больных: в понедельник на этой неделе их было 39, во вторник – 32.

Всего с начала подъёма заболеваемостью Covid-19 было выявлено 81740 больных, 3331 из них скончались.

Внутри страны передача инфекции прекратилась, все новые выявленные случаи – ввозные. Китай обеспокоен тем, что иностранцы могут вызвать вторую волну инфекций, поэтому все границы страны закрыты, а прибывающие граждане Китая обязательно помещаются в двухнедельный карантин.

В среду власти города Ухань – эпицентра пандемии Covid-19 на материковом Китае – собираются разрешить людям покинуть город. Это произойдет впервые с января, когда всех жителей изолировали на карантин. Но уехать смогут только люди, имеющие разрешительный зелёный код в специальной программе отслеживания больных Covid-19.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 07.04.20

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