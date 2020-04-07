В Японии введено чрезвычайное положение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил чрезвычайное положение в стране. Оно продлится с 7 апреля по 6 мая 2020 года и будет действовать в семи префектурах, пораженных вирусом, включая Токио.

Накануне Абэ объявил, что сделает заявление по поводу коронавируса 7 апреля, поскольку в стране наблюдается рост числа случаев инфицирования населения.

Согласно распоряжени Абэ, основная экономическая деятельность в стране и карантинных префектурах будет продолжаться, будет ходить общественный транспорт, работать магазины. Но людям рекомендовано оставаться дома и не совершать ненужных поездок.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 07.04.20

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