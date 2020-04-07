В Индии население нападает на врачей, которые борются со вспышкой Covid-19

В Индии врачи жалуются но то, что подвергаются нападкам и преследованиям со стороны своих общин из-за опасений, что они могут заразиться после работы с пациентами с коронавирусом.

Как сообщает CNN, на прошлой неделе толпа в центральном штате Мадхья-Прадеш забросала врачей камнями, пока они лечили подозреваемого пациента с коронавирусом.

По словам высокопоставленного сотрудника полиции, в субботу соседи преследовали доктора в городе Сурат в западном штате Гуджарат.

«Доктор утверждает, что соседи обвинили ее в наличии коронавируса и кричали на нее. У соседей своя версия – они говорят, что злились, потому что на них напала собака доктора», – рассказал комиссар полиции РБ Брахмабхатт.

Соседи были арестованы в воскресенье и отпущены под залог.

Медицинский персонал в столице Нью-Дели так же жалуется на то, что подвергся остракизму и дискриминации. Некоторые врачи даже сообщают о выселении или угрозах отключения электричества.

В течение нескольких недель государственные и федеральные власти призывали общественность избегать насилия или стигматизации медицинского персонала.

«В этот кризисный час врачи и медсестры в белых одеждах – это форма Бога, они подвергают себя опасности, чтобы спасти нас, – сказал 25 марта премьер-министр Нарендра Моди. – Если вы видите, что люди плохо с ними обращаются, отправляйтесь туда и заставьте их понять. Врачи, медсестры и медицинский персонал спасают нашу жизнь, и мы никогда не сможем отдать им долг».

Однако увещевания не помогли – агрессия продолжается.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 07.04.20

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