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Вторник, 7 апреля 2020, 15:50 мск

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WhatsApp вводит ограничение на пересылку сообщений более пяти раз

WhatsApp наложил серьезные ограничения на пересылаемые сообщения, чтобы попытаться остановить распространение дезинформации по поводу коронавируса нового типа.

С 7 апреля сообщения, которые пересылаются более пяти раз, будут блокироваться. Не оригинальным признается любое сообщение – фото, текст, видео. Такое сообщение можно будет отправить только в один раз в чат за раз. С прошлого года «Частые пересылки» помечаются двойными стрелками.

WhatsApp называет их «менее личными» сообщениями и признает, что они могут способствовать распространению дезинформации.

Это не первый раз, когда WhatsApp ограничивает пересылаемые сообщения. В 2018 году было установлено ограничение на переадресацию сразу пяти чат-группам в Индии после нескольких убийств со стороны мобов на основе ложной информации, переданной WhatsApp.

Через полгода данная практика была распространена по всему миру.

Данная мера не ограничит возможности пользователя проинформировать о чем-то друзей по переписке, но может серьезно затормозить распространение возможных фейков.

Екатеринбург, Елена Васильева

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