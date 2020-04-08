Covid-19 в США: почти 400 тысяч инфицированных и около 13 тысяч смертей

В Соединенных Штатах продолжается рост инфицированных коронавирусом. Согласно подсчетам университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано не менее 398 809 случаев коронавируса, в том числе не менее 12 895 случаев смерти.

Во вторник, по данным университета, было зарегистрировано 30 тысяч 613 новых случаев и 1 099 смертей – и это количественный рекорд США, если сопоставлять суточные показатели с начала пандемии.

Общий показатель складывается из данных со всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США. Вайоминг – единственный штат, который сообщил от отсутствии летальных исходов от осложнений Covid-19 за минувшие сутки, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 08.04.20

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