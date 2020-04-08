Северная Корея заявляет, что разработала нано-антибиотические маски против Covid-19

Северокорейский исследовательский институт разработал нано-антибиотические маски для лица в рамках борьбы с пандемией Covid-19.

Как сообщает государственное Корейское центральное агентство новостей (KCNA), замдиректора директора института Ри Чже Док рассказал, что «вновь разработанная маска полностью соответствует технологическим спецификациям масок, признанным Всемирной организацией здравоохранения».

Согласно имеющейся информации, маски обрабатываются раствором наноантибиотика, который помогает стерилизовать и удалять микробы и вирусы, а также фильтрует мелкую пыль. Маски производятся на заводе медицинского оборудования в Пхеньяне, сообщает KCNA.

Отметим, что Северная Корея до сих пор не сообщала ни об одном случае коронавирусной инфекции нового типа на своей территории.

Сеул, Елена Васильева

Сеул. Другие новости 08.04.20

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