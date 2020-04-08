Аргентину заперли на карантин до конца апреля

В Аргентине всеобщий карантин будет продолжаться до конца апреля, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в телевизионном интервью.

Фернандес отметил, что данные меры необходимы для того, чтобы сдержать распространение вируса, поскольку ожидается, что число инфицирований достигнет своего пика где-то в середине мая.

Ранее правительство провозглашало «обязательную превентивную социальную изоляцию» до 12 апреля. Однако президент заявил, что встретился с губернаторами и что они согласились с тем, что все должны продолжать карантин до конца месяца.

По данным министерства здравоохранения Аргентины, в стране зарегистрировано 1715 подтвержденных случаев коронавируса нового типа и 60 случаев смерти от его последствий, сообщает CNN.

Москва, Елена Васильева

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