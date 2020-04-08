Губернатор Нью-Йорка: есть хорошие и плохие новости о Covid-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо начал свою ежедневную пресс-конференцию, сказав, что у него есть для сограждан как хорошие, так и плохие новости.

«Сегодня в штате Нью-Йорк день с очень смешанными эмоциями», – отметил он.

«Есть хорошие новости в том, что мы видим, что то, что мы сделали и делаем, на самом деле работает», – отметил Куомо.

Социальное дистанцирование «работает», уверяет губернатор, которого цитирует CNN. По его даннным кривая заражения выравнивается, потому что жители Нью-Йорка строго следят за социальным дистанцированием.

«Плохие новости не просто плохие. Плохие новости на самом деле, ужасны», – сказал он. По данным оперативных служб, накануне от Covid-19 погибло 779 человек за сутки.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 08.04.20

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